Chiều 6/5, trả lời PV Báo Dân Việt tại buổi họp báo định kỳ tháng 4/2022, ông Nguyễn Thành Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Bộ NN&PTNT đã cho phép bổ sung 4 hạng mục với kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng đối với dự án cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường.



Ông Nguyễn Thành Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk trả lời PV Báo Dân Việt tại buổi họp báo định kỳ tháng 4/2022 (chiều 6/5) - Ảnh: Ngọc Giàu

Theo ông Long, nhằm giúp cho công trình hoạt động bền vững trong quá trình vận hành khai thác, đồng thời cấp nước tưới cho thêm 100 ha cây trồng gần tuyến đường ống, đơn vị tư vấn thiết kế đã khảo sát thực tế, tính toán bổ sung thêm 4 hạng mục cho tuyến ống khoảng 3,2 tỷ đồng và đã được Bộ NN&PTNT có văn bản thống nhất.

Kinh phí bổ sung là vốn đối ứng của tỉnh Đắk Lắk, thuộc phần vốn còn lại trong tổng mức đầu tư của dự án.

Dự án này do Sở NN&PTNT Đắk Lắk làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 72 tỷ đồng, phục vụ nước tưới cho khoảng 400 ha cà phê, tiêu tại thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk).

Như Dân Việt đã phản ánh, dự án trên được thi công cơ bản hoàn thành từ tháng 7/2020. Trong quá trình thử áp lực và chạy thử, đường ống chính bằng nhựa uPVC đường kính 630 mm (dài 4.500 m, dẫn nước từ hồ Buôn Yông về trạm bơm đặt tại khu tưới) đã liên tục bị vỡ tung, rò rỉ khớp nối tại 13 vị trí. Sau khi sửa chữa, đến tháng 11/2020 trạm bơm mới mở nước lại.

Dự án cấp nước 72 tỷ đồng liên tục bị vỡ, rò rỉ đường ống phải "đắp chiếu" từ khi mới làm xong - Ảnh: Ngọc Giàu

Nhưng chỉ một ngày sau khi mở nước, đường ống này tiếp tục bị vỡ. Từ đó đến nay, dự án bị "đắp chiếu" để tìm nguyên nhân, biện pháp khắc phục.

Mới đây, Đoàn kiểm tra số 3465 của UBND tỉnh Đắk Lắk do Sở Xây dựng chủ trì đã có báo cáo kết luận về những tồn tại, khuyết điểm của dự án. Theo đó, nguyên nhân vỡ ống và rò rỉ nước tại khớp nối tuyến ống là do đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cenco) đã áp dụng sai tiêu chuẩn, dẫn đến việc tính toán lựa chọn đường ống chịu áp lực thấp, không đảm bảo so với áp lực nước. Trong quá trình thiết kế, công ty này cũng không tính toán lực nước va, không thiết kế các mố néo tại các vị trí chuyển hướng, không tính toán nội lực trong đường ống...

Trong khi đó, nhà thầu thi công là Liên danh Phát triển nông thôn - Kỳ Nguyên - Bình Nguyên (gồm Tổng công ty Xây dựng NNPTNT Thanh Hóa - Công ty Cổ phần, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kỳ Nguyên và Công ty TNHH Kỹ nghệ Bình Nguyên) đã thi công sai thiết kế, thiếu khối lượng nhiều hạng mục.

Cụ thể, trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt sử dụng các cút (Co) phi tiêu chuẩn để xử lý thay đổi cao trình, mặt bằng nhưng nhà thầu đã thay thế bằng các cút (Co) theo tiêu chuẩn 90 độ, 30 độ dẫn đến hướng tuyến và chiều sâu chôn ống có nhiều thay đổi.

Hố van xả khí XK3 cũng được nhà thầu tự ý thay đổi vị trí thấp hơn thiết kế. Ngoài ra, thiết kế có 109 mố néo dọc tuyến ống nhưng đơn vị thi công chỉ làm 53 mố, kích thước các mố néo cũng nhỏ hơn so với hồ sơ thiết kế.