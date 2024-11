Vụ Trưởng thôn ở Thái Bình bị khởi tố dưới góc nhìn pháp lý

Bắt tạm giam trưởng thôn Hú

Cụ thể, ngày 12/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phòng (sinh năm 1968, Nguyên Trưởng thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 355 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Kết quả điều tra xác định, năm 2016, 2017, Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà quyết toán chi trả tiền cho người dân thôn Hú bị thiếu đất ruộng cơ bản.

Nguyễn Văn Phòng tại thời điểm đó là Trưởng thôn Hú, đại diện nhân dân nhận tiền, nhưng sau đó không thông báo chi bộ, nhân dân, không thực hiện công việc chi trả, chiếm đoạt số tiền trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ảnh: V.V.

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là hành vi được thực hiện bởi những người có chức vụ, quyền hạn. Những người này đã thực hiện các hành vi vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn của mình, sử dụng quyền hạn như một phương tiện để thực hiện tội phạm.

Người phạm tội có thể đối diện với hình phạt nghiêm khắc

Theo quy định pháp luật, tội lạm dụng chức vụ quyền hạn được quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 được quy định cụ thể như sau: Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:

Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; Đã bị kết án vì một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: Có tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; Phạm tội 02 lần trở lên; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000 đến dưới 3.000.000 đồng;

Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; Gây thiệt hại tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng; Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâ sẽ bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.