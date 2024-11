Từ vụ "cô tiên" Trúc Phương bị bắt: Tham gia hoạt động từ thiện có được xem xét giảm nhẹ hình phạt?

"Cô tiên" Trúc Phương chăm làm từ thiện bị khởi tố, bắt giam

Ngày 14/11, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân), người mẫu Nguyễn Thị An (An "Tây", Andrea Aybar) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (Tiktoker) trong chuyên án về đường dây vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh, thành phố.



Trong số 3 bị can bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam, Trúc Phương được biết đến với biệt danh "cô tiên" từ thiện vì đã giúp đỡ được cho khoảng hơn 100 trường hợp với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Riêng đợt Covid-19, số tiền cô gái 29 tuổi này quyên góp hỗ trợ bà con khoảng 15-16 tỷ đồng. Cô cũng chia sẻ, vẫn đều đặn sao kê 2-3 tháng một lần. Tuy điều đó không ai yêu cầu, song cô muốn có một sự rõ ràng, minh bạch".

Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh năm 1994. Sau 9 năm du học tại Úc, cô về Việt Nam quản lý kinh doanh khách sạn của gia đình. Cô gái này nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người vô gia cư, hoặc các trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Trúc Phương đã tự tổ chức nhiều chương trình quyên góp và kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng, sau đó trực tiếp đến trao tặng các phần quà hoặc tiền mặt cho người cần giúp đỡ.

"Cô tiên" Trúc Phương cũng là một Tiktoker với tài khoản gần 200.000 người theo dõi với hơn 4,3 triệu lượt thích. Trong số những clip cô đăng tải, có những clip lên tới nhiều triệu view (lượt xem).

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị bắt giam do liên quan đến ma túy. Ảnh: CACC.

Với tinh thần giúp đỡ nhiệt tình mọi người và lối sống giản dị, cô được cư dân mạng gọi với cái tên thân mật là "cô tiên từ thiện".

Quy định pháp luật về tội tổ chức sử dụng ma túy, tàng trữ ma túy

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho hay, ma túy là chất cấm, việc sử dụng, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng mà còn có thể gây ra nhiều hệ lụy xấu đến xã hội.

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 không quy định chế tài hình sự áp dụng đối với hành vi sử dụng trái phép ma túy mà chỉ đặt ra chế tài hành chính. Do đó, khi cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm sẽ có chế tài xử lý theo đúng quy định.

Cụ thể, người có hành vi sử dụng ma túy sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Việc các cá nhân tự ý sử dụng những chất này được xác định là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, tùy trường hợp, người nghiện có thể bị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.