Đắk Lắk thiệt hại hơn 215 tỷ đồng do thiên tai, hơn 300 ha cây trồng bị mất trắng

Sáng 1/11, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, sơ kết vụ mùa năm 2024 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025.

Nhiều diện tích sầu riêng của người dân tại huyện Cư Mgar bị thiệt hại do giông lốc.

Tại hội nghị, ông Đoàn Quang Hưng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai năm 2024.

Ông Hưng cho hay, do ảnh hưởng của hiện tượng En Nino và tác động của biến đổi khí hậu, những tháng đầu năm 2024, thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến ít mưa, nắng nóng trên diện tích rộng và kéo dài. Nhiệt độ những tháng đầu năm luôn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm 1,0-1,1oC. Tại một số trạm đã đo được nhiệt độ vượt giá trị lịch sử (tại TP Buôn Ma Thuột ngày 27/4 đo được 38,9oC, vượt giá trị lịch sử 0,7oC; tại huyện Ea H'leo ngày 29/4 đo được 38,2oC, vượt giá trị lịch sử 0,9oC), gây ra tình trạng hạn hán trên diện rộng.

Từ giữa tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số đợt mưa giông, kèm theo lốc tố và mưa đá. Mùa mưa năm 2024 bắt đầu ngày 17-18/5/2024 (muộn hơn so với trung bình nhiều năm).

Nhiều căn nhà bị tốc mái do giông lốc.

Về tình hình thiên tai, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 đợt hạn hán trong vụ Đông Xuân 2023-2024; 6 trận giông; 1 trận mưa đá; 1 đợt mưa lũ và 1 vụ sạt lở đất gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân trong tỉnh.

Theo thống kê số liệu báo cáo của các địa phương, trong vụ Đông Xuân 2023-2024, trên địa bàn tỉnh có khoảng 27.284 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng hạn, thiếu nước (khoảng 6,3% so với tổng diện tích gieo trồng).

Thiên tai cũng khiến 1 người chết, 79 nhà dân bị hư hỏng, 2.665 ha cây trồng các loại bị thiệt hại (trong đó có 329 ha bị mất trắng).

Về các công trình cơ sở hạ tầng, nhiều tuyến kênh mương thủy lợi bị xói, lở, hư hỏng không đảm bảo khả năng phục vụ sản xuất; một số công trình trường học, công trình cấp nước nông thôn và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn (chủ yếu đường đất) bị hư hỏng, lầy lội giao thông đi lại khó khăn. Ngoài ra, mưa lũ đã làm gia tăng tình trạng sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 215 tỷ đồng.

Hàng trăm hecta lúa trên địa bàn huyện Krông Pắk bị thiệt hại sau trận mưa đá.

Ông Đoàn Quang Hưng cũng cho hay, theo bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính nhưng nghiêng dần về pha lạnh. Dự báo, thời kỳ từ tháng 11/2024-1/2025, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70%. Các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trong tháng 11/2024, với tổng lượng mưa trong kỳ cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa có thể kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm (vào khoảng giữa tháng 11/2024; riêng khu vực phía Đông tỉnh vào cuối tháng 12/2024).

Trên cơ sở đó, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp để chủ động phòng ứng phó với thiên tai, hạn chế tối đa các thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.