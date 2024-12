Đắk Lắk vào vụ thu hoạch cà phê, ngành chức năng cảnh báo một nguy cơ cho nông dân

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào cao điểm của vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024 - 2025, dự kiến kéo dài đến hết tháng 1/2025, trùng với thời điểm trước Tết Nguyên đán năm 2025.

Với giá thu mua ở mức cao, mùa thu hoạch năm nay không chỉ giúp cải thiện đời sống của người nông dân mà còn tạo thêm nguồn lực để đầu tư vào chăm sóc, nâng cao năng suất và chất lượng cà phê, phát triển bền vững ngành hàng nông nghiệp chủ lực này.

Các loại xe như xe công nông, xe máy kéo được coi là phương tiện chủ lực, phục vụ thu hoạch cà phê.

Tuy nhiên, do đặc thù địa hình Tây Nguyên, các loại xe như xe công nông và xe máy kéo được coi là phương tiện chủ lực phục vụ sản xuất. Theo đó, vào vụ thu hoạch cà phê, lưu lượng các phương tiện này tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Đại tá Thái Khắc Chính, Trưởng Công an huyện Cư M'gar, lý giải vào mùa thu hoạch nông sản, đặc biệt là vụ cà phê, phần lớn người dân, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, sử dụng xe công nông độ chế để thu hoạch. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông của huyện còn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của các phương tiện này.

Bên cạnh đó, việc quản lý các xe công nông hiện nay cũng chưa chặt chẽ về đăng kiểm và đăng ký. Hơn nữa, người dân trong quá trình sử dụng các xe công nông cũng không đảm bảo các yếu tố an toàn như đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo. Trong khi đó, thời tiết Tây Nguyên vào những tháng cuối năm thường có gió to, trời âm u và nhiều sương mù, dẫn đến hạn chế tầm nhìn. Do đó, việc các phương tiện này lưu thông vào ban đêm trở nên nguy hiểm.

Chiếc xe công nông chất đầy những bao cà phê lưu thông trên đường.

Hơn thế nữa, nhiều người điều khiển các phương tiện này còn chạy với tốc độ nhanh khi lưu thông trên đường. Nhiều trường hợp thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, thậm chí 14-15 tuổi cũng tham gia điều khiển phương tiện này, từ đó gia tăng thêm rủi ro trên đường.

Trước tình hình trên, thời gian qua Công an huyện Cư M'gar đã tổ chức dán phản quang phía sau đuôi của các xe công nông độ chế trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều vụ va chạm giao thông liên quan đến xe công nông độ chế vẫn xảy ra.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong vụ mùa thu hoạch cà phê, Công an huyện Cư M'gar khuyến cáo khi sử dụng các loại xe công nông độ chế, người dân cần thiết phải lắp đầy đủ các đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo an toàn.

Nhiều vụ va chạm giao thông liên quan đến xe máy cày.

Tương tự, Công an huyện Krông Búk cũng đề nghị các chủ xe công nông, xe máy kéo không được chở người trên thùng xe; không chở hàng quá khổ, cồng kềnh; phải lắp đặt đèn chiếu sáng, còi báo, đèn xi nhan có âm báo, dán phản quang cho phương tiện. Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tuân thủ tốc độ, hạn chế lưu thông ở các tuyến đường lớn có nhiều phương tiện cùng lưu thông.

Ngoài ra, người dân không tự ý độ chế, lắp ráp hay thay đổi kết cấu xe mà không tuân thủ thiết kế của nhà sản xuất, không được cơ quan chuyên môn thẩm định về độ an toàn, đảm bảo khi điều khiển phương tiện.