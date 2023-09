Đắk Nông: Chuyển cơ quan công an vụ cấp hàng chục "sổ đỏ" trên đất của lâm trường

Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh phát hiện, trong thời kỳ tháng 11/2008 đến tháng 12/2010, các cơ quan của huyện Tuy Đức đã xét, cấp 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDÐ) đối với 25 thửa đất mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm với diện tích 361.337m². Diện tích này là đất lâm nghiệp đã được tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, một phần cho Cty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Bun thuê để xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su.



Khu vực đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.



Thanh tra tỉnh Đắk Nông kết luận, việc công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất, cấp giấy CNQSDÐ cho 25 thửa đất nêu trên không đúng đối tuợng, không đúng mục đích, không đúng quy hoạch sử dụng đất, không đúng nguồn gốc đất, vi phạm Luật Đất đai... Hành vi trên làm thất thoát 361.337m² đất thuộc Nhà nước quản lý; có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hình sự về quản lý đất đai theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015.

Do đó, Thanh tra tỉnh đã có công văn kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh khởi tố, điều tra vụ việc trên. Hiện Cơ quan điều tra đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố do Thanh tra tỉnh chuyển sang.



Choáng ngợp với Trạm bảo vệ rừng được xây dựng bằng gần 100m3 gỗ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên. Ảnh: NG





Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xem xét, xử lý việc các cơ quan thuộc UBND huyện Tuy Đức cấp giấy CNQSDÐ trong thời kỳ tháng 7/2008 đối với 3 thửa đất, tổng diện tích 49.919m2 đất trồng cây lâu năm trên diện tích đất Nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý.

Theo xác minh của Thanh tra tỉnh, ông Trần Viết Cự - nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tuy Đức thời kỳ 2008 cho biết, diện tích đất 49.919m² nêu trên có nguồn gốc do ông Cự khai hoang năm 1998. Khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy CNQSDÐ, ông Cự nhờ bà Trần Thị Kim Liên là em ruột đứng tên kê khai đăng ký; thủ tục, hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy CNQSDÐ do ông Trần Viết Cự viết, ký.

Trạm bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên khi đang được xây dựng vào năm 2021. Ảnh: NG