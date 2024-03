Đắk Nông sẽ bắn pháo hoa và nhiều chương trình đặc sắc dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh

Chiều 13/3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin các hoạt động và lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (2004-2024).

UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp thông tin các hoạt động và lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (2004-2024).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh năm 2010) ước đến cuối năm 2023 đạt trên 23.889 tỷ đồng, gấp 12 lần so với năm 2004; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 60 triệu đồng, gấp 12 lần so với năm 2004. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2023 ước đạt 18.668 tỷ đồng, gấp 20 lần năm 20040); tổng thu ngân sách giai đoạn 2004 - 2023 khoảng 31.879 tỷ đồng, riêng năm 2023 ước thu đạt 3.150 tỷ đồng, cao gấp 15,2 lần năm 2004.

Công tác dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an sinh và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội được quan tâm, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,7% năm 2005 xuống còn 5,18% năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm giảm từ 4-5%; riêng năm 2023 giảm 8,14%.

Từ một tỉnh chưa có đô thị loại IV, đến nay tỉnh Đắk Nông đã có 9 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III (thành phố Gia Nghĩa), tỷ lệ đô thị hóa từ 7% năm 2004 đã đạt đến 28% năm 2022. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Dự kiến đến hết quý I năm 2024 sẽ có 40/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5/40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thành phố Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 2/7 huyện có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, làn toả sự kiện cũng như những thành tựu của tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông diễn ra 19 giờ ngày 23/3 tại khu vực Đảo Nổi, Hồ trung tâm, TP Gia Nghĩa. Đây là dịp để tỉnh tôn vinh, ghi ơn những người đã đặt nền móng, góp sức vào những thành tựu đạt được trong hơn 20 năm qua. Tiếp đến là Chương trình nghệ thuật chào mừng và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Cũng trong chuỗi sự kiện này, tỉnh Đắk Nông còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III năm 2024; Liên hoan dân ca các dân tộc tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2024 và Liên hoan trình diễn cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông năm 2024; Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Đắk Nông: Hội thảo kết nối tuyến, điểm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; Hoạt động khảo sát tham quan một số khu điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản đặc trưng địa phương.

Ông Lê Văn Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm nhấn mạnh, lễ kỷ niệm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là sự kiện quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ông Chiến mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, lan toả sự kiện cũng như những thành tựu của tỉnh đạt được trong thời gian qua đến với đông đảo bạn bè trên khắp cả nước và quốc tế. Phía địa phương sẽ tạo mọi thuận lợi để những người làm báo tác nghiệp, thông tin…