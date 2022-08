Đâm bạn nhậu tử vong rồi bàn kế hòng "qua mặt" công an

Ngày 16/8, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng My (21 tuổi, ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người - theo Công Lý.

Phạm Hoàng My - nghi phạm đâm bạn nhậu tử vong - tại cơ quan điều tra. Nguồn: Zing

Thông tin vụ đâm bạn nhậu tử vong từ Zing: Theo điều tra, chiều 14/8, My cùng Lê Ngọc Hữu (19 tuổi) nhậu tại quán Cây Xanh ở huyện Tịnh Biên.

Cả hai thấy Dương Văn Tèo (28 tuổi) đi ngang qua quán, nên gọi vào nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Tèo hỏi mượn cây dao của My, nhưng thanh niên này không đồng ý.

Vì việc này, cả hai xảy ra cự cãi. Tèo thách thức, nên My liền dùng dao đâm trúng vùng bụng, khiến nạn nhân ngã ra phía sau và bất tỉnh.

My cùng Hữu chở Tèo đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. My và Hữu sau đó bàn với nhau rằng do Tèo tự đâm, dẫn đến tử vong.

My điều khiển xe máy của Hữu quay lại hiện trường và lấy con dao mang đi phi tang.

Hung khí được cơ quan điều tra thu giữ. Nguồn: Zing

Quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ diễn biến vụ việc. My sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội.