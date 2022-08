Đại học Thủ đô Hà Nội: Tạm dừng giảng dạy đối với thầy giáo bị tố "sàm sỡ" nữ sinh

Như Dân Việt đã thông tin: Mới đây, một nữ sinh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tố thầy giáo của mình có hành vi sàm sỡ nhiều lần, thậm chí còn "gạ tình" với những lời nói vô cùng "nổi gai ốc".

Trưa 16/8, trao đổi với PV Dân Việt, Thạc sĩ Hoàng Thị Thu Phương, Chánh Văn phòng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho hay: "Nhà trường đã nhận được thông tin và đang triển khai xác minh sự việc. Hiện tại, nhà trường đã tạm đình chỉ thầy T. để điều tra vụ việc".

Liên quan đến hành vi không chuẩn mực của thầy giáo như trong thư tố cáo của sinh viên, Thạc sĩ Phương khẳng định: "Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm minh đúng quy định, không bao che dung túng cho những hành vi không đúng chuẩn mực. Có kết quả cụ thể nhà trường sẽ thông tin sớm cho báo Dân Việt".

Trong lá đơn của mình, nữ sinh mong nhà trường có biện pháp xử lý đối với hành vi quấy rối, vi phạm chuẩn mực đạo đức của giáo viên.

Theo đó, nữ sinh A. (tên đã được thay đổi), là sinh viên của trường. A. cho biết: Từ ngày 5-19/6 vừa qua, cô được phân công làm trợ lý cho các giảng viên làm công việc kiểm tra, thổi còi và đi tuần sau 22h.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: FPNT

Vào khoảng 22h20 ngày 9/6, sau khi đi kiểm tra xong, thầy T.V.T. có gọi A. ra ngoài hành lang (cạnh phòng nghỉ của các giảng viên) nói chuyện riêng. A. thấy bất an nên đã kịp nhắn cho bạn cùng lớp, ở cùng phòng là nếu 10 phút nữa chưa thấy về thì gọi điện giả làm mẹ gọi.

"Đúng như em nghĩ, thầy T. bắt đầu động tay động chân với em, cầm tay và ôm em từ phía sau. May lúc đó bạn em gọi nên em đã có cơ hội chạy về phòng", A. kể lại.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Đến tối 16/6, sau khi đi tuần xong, đồng thời xác nhận rằng bạn trợ lý đi cùng và thầy T. đã về phòng ngủ, A. nán lại sân vài phút để nghe điện thoại của bạn. Nghe điện xong và chuẩn bị về phòng thì A. thấy thầy T. đi về phía mình. Cô có xin lỗi vì quá giờ rồi còn ở ngoài và xin phép về phòng nhưng thầy T đã kéo cô ra nhà thể chất.

"Thầy bảo vào nói chuyện và khóa cửa lại. Lúc thầy khóa cửa, em có bật đèn flash và nhắn tin cho bạn nhờ gọi điện như hôm trước. Thế nhưng thầy bắt em tắt đèn và không cho nghe máy. Thầy giật điện thoại của em để sang một bên. Lúc đó em vô cùng hoảng sợ. Thầy giữ tay, đè em xuống ghế, ôm hôn. Em cố gắng đẩy thầy ra ngoài và cố với điện thoại nhưng thầy càng mạnh bạo hơn", A. cho biết.

Sau đó thầy T. đã có hành động sàm sỡ cũng như nói những lời gạ gẫm với A. Đến gần 23h, thấy bạn gọi nhiều lần nên thầy T. đã cho cô nghe máy nhưng không cho nói ra vụ việc. Thầy T. cho A. về nhưng tiếp tục dặn "Có gì về nhắn tin nhé". Khi cô nói: "Thầy ơi, em còn chưa có người yêu. Thầy làm thế mai em đối mặt với thầy làm sao?" thì thầy T. trả lời: "Cái đó quan trọng à? Thầy có vợ rồi mới sợ".

A. kể lại, lúc đó rất sốc và sợ hãi. Cô đã chạy về phòng và kể cho các bạn biết tất cả vụ việc xảy ra.

Nữ sinh A. cho biết, còn nhiều lần khác thầy T. gọi điện gọi lên phòng nhưng cô cố gắng lấy mọi lý do để từ chối. "Em thấy phẫn nộ và suy nghĩ rất nhiều nên mới dám nói ra sự việc và mong nhà trường có biện pháp xử lý nghiêm khắc về hành vi vi phạm đạo đức của thầy T. Không chỉ có em mà các anh chị khóa trên cũng nói nhiều về trường hợp như em nhưng không ai dám lên tiếng. Nhà trường cần có biện pháp để bảo vệ sinh viên chúng em và các khóa sau để mọi người không phải lo lắng khi tham gia học tập môn này", A. bày tỏ.

Nam thanh niên đi điều trị tâm thần về vác dao chém chị gái trọng thương, mợ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 16/8, một lãnh đạo UBND xã Thiệu Công (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người bị chém chết, một người bị thương nặng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: QT

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/8, Trịnh Thanh Bình (SN 1997, thôn Oanh Kiều, xã Thiệu Công) bất ngờ cầm dao truy sát, chém nhiều nhát vào tay và đầu chị gái Trịnh Mỹ L. (SN 1995).

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của chị L., bà Nguyễn Thị Ngh. (SN 1965, là mợ của Bình) đã chạy sang can ngăn thì bị Bình cầm dao đuổi chém.

Bà Ngh. bỏ chạy sang nhà hàng xóm hòng thoát thân nhưng vẫn bị Bình đuổi theo chém tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Bình đã bị người dân, công an và dân quân địa phương bắt giữ, giao cho cơ quan điều tra.

Lãnh đạo xã Thiệu Công cho biết thêm, Trịnh Thanh Bình có biểu hiện của bệnh tâm thần, mới đi điều trị ở Hà Nội về được 20 ngày.

Hiện vụ án đang được các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa điều tra, làm rõ.

Một nam thanh niên nghi bị bắn tử vong trong buổi tiệc sinh nhật đông người

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Thủ Thừa khám nghiệm hiện trường để điều tra truy xét vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm thanh niên vùng giáp ranh TP.Tân An và xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa) làm 1 thanh niên nghi bị bắn tử vong khi đưa cấp cứu.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ nam thanh niên nghi bị bắn tử vong trong buổi tiệc sinh nhật đông người. Ảnh: Thiên Long

Lực lượng chức năng tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường khu nhà trọ, nơi nam thanh niên nghi bị bắn tử vong để điều tra, khám nghiệm. Clip: Thiên Long

Nạn nhân được xác định là N.P.D (31 tuổi, ngụ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An).

Trước đó, khoảng 19h tối 15/8, có hơn 20 thanh niên tổ chức 2 bàn tiệc sinh nhật tại một dãy nhà trọ (thuộc ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An). Trong nhóm thanh niên có một số đang thuê trọ tại đây, còn một số ở nơi khác được mời đến dự sinh nhật.

Trong tiệc sinh nhật, nhóm thanh niên này đã uống hết khá nhiều rượu, bia. Theo những người dân ở gần khu trọ, nhiều lần nghe nhóm thanh niên nói lớn tiếng với nhau. Buổi tiệc kéo dài đến hơn 21h thì người dân nghe tiếng nổ như súng phát ra từ địa điểm nhóm thanh niên đang dự tiệc sinh nhật.

Ngay sau đó, ở nhóm sinh nhật trên có 1 thanh niên nằm gục tại chỗ và nghe nhiều tiếng nói là bị bắn bằng súng. Sau đó, thanh niên này được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, cảnh sát hình sự đã có mặt phong tỏa hiện trường khám nghiệm và điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng gây án.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An, thanh niên nghi bị bắn bằng súng (chưa xác định loại súng) đã tử vong.

Xét xử vụ "đất vàng" ở Bình Dương: Con rể đại gia Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc những gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều nay (16/8), Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tiến hành thẩm vấn Nguyễn Đại Dương – con rể đại gia Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2).

Cơ quan truy tố cáo buộc, xuất phát từ mối quan hệ thân thích, gia đình do Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương (là bố vợ) và được Nguyễn Văn Minh cho biết Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương sẽ triển khai thực hiện Dự án trên khu đất 43 ha, Nguyễn Đại Dương thống nhất cùng Nguyễn Văn Minh thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện dự án.

Do vậy, Nguyễn Đại Dương đứng ra thành lập Công ty Âu Lạc, nắm quyền chỉ đạo và giao cho Nguyễn Quốc Hùng (bạn kinh doanh) làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Ngay sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, Nguyễn Đại Dương đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Hùng ký Hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương (do Nguyễn Văn Minh làm đại diện), thành lập liên doanh Công ty Tân Phú với mục đích nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương chỉ với giá 570.000 đồng/m2.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án. Ảnh: N.H

Mặc dù Nguyễn Đại Dương không đứng tên góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông gồm Nguyễn Quốc Hùng; Huỳnh Trung Nam; Dương Đình Tâm và Giấy xác nhận ngày 15/11/2017 do Nguyễn Đại Dương viết và ký cùng Dương Đình Tâm thể hiện việc Nguyễn Đại Dương nhờ Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc và là người trực tiếp điều hành Công ty này.

Quá trình liên doanh, năm 2016, sau khi Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền góp vốn của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú, mặc dù Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương chưa chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc nhưng Nguyễn Đại Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với Đặng Thị Kim Oanh về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha từ Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương;

Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương để sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú và chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (Chủ đầu tư dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43 ha) cho Công ty của Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng; cam kết nếu không thực hiện sẽ bồi thường 800 tỷ đồng; giao cho Nguyễn Quốc Hùng, đại diện Công ty Âu Lạc ký Hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp số 77/2016-HĐHMHB ngày 19/8/2016 với Công ty Thuận Lợi (Công ty gia đình của Đặng Thị Kim Oanh) các với nội dung như đã nêu trên.

Hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương vướng lao lý vì để xảy ra những sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng khu đất 43 ha. Ảnh: Dân trí

Để tạo điều kiện cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương điều hành, ngày 08/12/2016, Nguyễn Văn Minh đã đại diện Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú với giá 250.110.964.496 đồng (theo thỏa thuận với Công ty Âu Lạc vào năm 2010) mặc dù theo Công văn số 407-CV/TU ngày 29/7/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương thì Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương phải bàn giao khu đất 43 ha về Công ty Impco; giao hoàn tất thủ tục đăng ký biến động khu đất 43 ha sang Công ty Tân Phú vào ngày 01/3/2017 và bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú vào ngày 07/3/2017 mặc dù Công ty Tân Phú mới thanh toán 140 tỷ đồng/250.110.964.496 đồng cho Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương và chỉ đạo Trần Nguyên Vũ đại diện Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương ký Hợp đồng chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc và hoàn thiện hồ sơ tài chính, thủ tục pháp lý nhằm thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp doanh nghiệp hai thành viên có 30% vốn của Nhà nước sang doanh nghiệp một thành viên do Công ty Âu Lạc làm chủ sở hữu.

Nguyễn Đại Dương giữ vai trò xuyên suốt, thúc đẩy, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội và liên đới cùng bị can Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm khác gây thất thoát cho Nhà nước số tiền 964.622.728.004 đồng.

Tại tòa hôm nay, Nguyễn Đại Dương khai, năm 2010, sau khi nghe bố vợ là ông Nguyễn Văn Minh trao đổi về việc Tổng Công ty 3/2 có khu đất 43 ha đầu tư khả quan, Dương đã trao đổi với một số người, trong đó có bị cáo Nguyễn Quốc Hùng rồi thành lập Công ty Âu Lạc vào tháng 6/2010 để đầu tư vào dự án tại khu đất này.

Việc thành lập Công ty Âu Lạc do các cổ đông thực hiện, Dương "biết sơ sơ" về quá trình thành lập và các hoạt động của doanh nghiệp này. Dương khai không tham gia quá trình soạn thảo hợp đồng giữa Công ty Âu Lạc khi thỏa thuận thành lập liên danh với Công ty Tân Phú nhưng có tham gia kết nối để 2 bên ký kết.

Nguyễn Đại Dương nói đã giúp Hùng đến gặp bố vợ là ông Nguyễn Văn Minh tại Tổng Công ty 3/2. Sau khi Hùng soạn thảo hợp đồng, đưa cho Dương rồi Dương góp ý.

Nguyễn Đại Dương trình bày trước tòa, cho rằng mình bị quy kết vi phạm nhiều hành vi, đồng phạm với ông Minh và một số bị cáo khác nhưng Viện Kiểm sát không đưa ra căn cứ pháp lý nào. Ảnh: BT

Dương khai không biết Công ty Âu Lạc đã chuyển bao nhiêu tiền cho Tổng Công ty 3/2, chỉ biết ông Hùng từng than vãn Tổng Công ty 3/2 cho một địa chỉ để làm trụ sở Công ty Tân Phú nhưng lại không cho sử dụng địa chỉ đó, Tổng Công ty 3/2 cũng không cấp kinh phí cho đối tác mà bỏ mặc làm ngơ.

Công ty Âu Lạc phải tự bỏ nguồn lực để cho Công ty Tân Phú chuẩn bị các bước liên danh thực hiện dự án. Sau này, khi Viện Kiểm sát ra cáo trạng, Nguyễn Đại Dương mới biết Công ty Âu Lạc đã chuyển tiền cho Tổng Công ty 3/2.

Mặt khác, Dương nói cũng biết việc Công ty Âu Lạc và Tổng Công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 43 ha, tuy nhiên Dương không tham gia quá trình ký kết này.

Sau khi hai bên đã ký hợp đồng, tức khoảng giữa năm 2016 thì Dương mới đi cùng Hùng đến gặp ông Nguyễn Văn Minh.

Liên quan hợp đồng hứa mua hứa bán giữa Công ty Âu Lạc và Công ty Thuận Lợi, Dương khai lúc đó đang giải quyết tranh chấp giữa Tổng Công ty 3/2 và Công ty Âu Lạc, trong bối cảnh đó đã giới thiệu bạn thân đi làm dự án.

Sau 6 năm đầu tư, Dương đi hỏi đại diện Công ty Kim Oanh, sau khi đưa hồ sơ khu đất dự án, phía Kim Oanh đã đồng ý mua.

Dương nói là người giới thiệu để ông Hùng làm việc trực tiếp với đối tác Kim Oanh, mức giá chuyển nhượng đất trên hợp đồng là do Kim Oanh đưa ra. Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, Kim Oanh lại không chuyển 20 tỷ đồng tiền đặt cọc cho phía ông Hùng, mà lại chuyển vào tài khoản của Dương.

Dương cho rằng mục đích của Kim Oanh là muốn Dương cũng chịu một phần trách nhiệm về phi vụ chuyển nhượng 43 ha đất.

Đánh giá về việc bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí?", Nguyễn Đại Dương cho rằng Viện Kiểm sát quy kết vi phạm nhiều hành vi, đồng phạm với ông Minh và một số bị cáo khác nhưng không đưa ra căn cứ pháp lý nào, cũng không có phụ lục thể hiện rút ra từ bút lục nào.

Đâm chết người vì mâu thuẫn tình cảm

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ ẩu đả khiến một thanh niên tử vong.

Vụ án mạng trên xảy ra tại phường Tân Mai (TP.Biên Hòa). Công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan gồm Đoàn Thanh Thiện (19 tuổi) và Trần Thành Tâm (16 tuổi) để phục vụ công tác điều tra.

Tiến bị nhóm đối thủ đâm chết. Ảnh minh hoạ

Theo điều tra, trước đó giữa Phạm Nguyễn Ngọc Tiến (16 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) và Đoàn Thanh Thiện có mâu thuẫn với nhau. Nguyên nhân được xác định là do ghen tuông tình cảm qua lại.

Mâu thuẫn hai bên dần lớn lên nên đến đêm 13/8, Tiến có kể cho bạn là K. và A. (đều ngụ TP.Biên Hòa) nghe chuyện mình bị Thiện đến đập cửa gây sự.

Kể xong chuyện thì Tiến có nhờ những người này cùng đi giải quyết mâu thuẫn và nhận được đồng ý.

Sau đó, cả 3 người cùng chạy xe máy đến khu vực nhà Thiện để tìm gặp nói chuyện.

Tại đây, khi thấy Thiện và Tâm đi bộ ở gần nhà thuộc phường Tân Mai, nhóm của Tiến dùng gạch ném nhưng không trúng.

Kế đó, Tiến tiếp tục tìm gạch để tấn công nhóm đối thủ nhưng bất thành.

Trái lại, Tiến bị Thiện quay lại ném gạch trúng vào người làm lạc tay lái đâm xe vào hàng rào ngã xuống đường.

Sau đó, Thiện và Tâm lao lại dùng dao tấn công Tiến khiến Tiến gục xuống đường rồi tử vong.

Hiện vụ án mạng tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.