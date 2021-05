Đạm Phú Mỹ hoàn thành xuất sắc đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ 2021

Đây là kỳ BDTT lần thứ 10 của Nhà máy Đạm Phú Mỹ kể từ khi đi vào hoạt động. Đợt BDTT này phức tạp, khó khăn hơn so với các đợt BDTT trước do số lượng hạng mục lớn hơn, lại diễn ra ngay trong đợt dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Do đó, PVFCCo đã đặt công tác phòng chống dịch Covid-19 lên hàng đầu, thực hiện nghiêm ngặt, đồng bộ nhiều biện pháp, tạo thành nhiều vòng nhiều lớp, nhiều cấp độ để kiểm soát, phòng chống dịch, nhờ vậy công tác BDTT đã diễn ra tuyệt đối an toàn ngay trong cao điểm dịch bệnh.

Đồng thời, mặc dù có đến gần 4.500 hạng mục công việc với nhiều hạng mục phát sinh ngay trong quá trình BDTT, nhưng do có sự chuẩn bị kỹ càng với nhiều phương án, có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia kinh nghiệm dày dạn, tay nghề vững chắc, giàu ý tưởng, sáng kiến và đầy tâm huyết, trách nhiệm nên PVFCCo đã hoàn toàn làm chủ tiến độ và chất lượng BDTT. Công tác BDTT lần này đã đạt được toàn bộ các mục tiêu: An toàn cao nhất, chất lượng tốt nhất, tiết kiệm nhiều nhất, tiến độ nhanh nhất. Đây là cơ sở quan trọng để Nhà máy tiếp tục hoạt động tốt nhất sau khi bảo dưỡng.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành công tác bảo dưỡng đúng kế hoạch, cho ra sản phẩm trở lại đã góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong bối cảnh nhu cầu phân bón tăng mạnh do bước vào cao điểm canh tác, chăm bón vụ Hè thu / mùa mưa – một trong những vụ mùa lớn nhất trong năm. PVFCCo cũng đã sẵn sàng kế hoạch điều độ để nhanh chóng vận chuyển các sản phẩm phân bón Phú Mỹ đến các vùng miền nông nghiệp trọng điểm trên cả nước.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, được thành lập theo quyết định số 02/2003/QĐ - VPCP ngày 28/03/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/01/2004.

Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí từ cuối năm 2007 và cổ phiếu DPM chính thức được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vào ngày 5/11/2007. Ngày 15/5/2008, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức chuyển đổi thành Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (tên tiếng Anh là PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation, viết tắt là PVFCCo), hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tổng Công ty đang quản lý, vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ có công suất 800.000 tấn/năm tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Nhà máy NPK Phú Mỹ công suất 250.000 tấn/năm, hàng năm cung ứng ra thị trường hơn 1 triệu tấn phân bón Phú Mỹ chất lượng cao, giá cả hợp lý cho bà con nông dân. PVFCCo hiện cũng đang tích cực phát triển mảng hóa chất, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước và khu vực trong ngành phân bón và hóa chất phục vụ dầu khí.