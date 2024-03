Thị trường xe Việt "giảm sốc" hàng chục nghìn xe

Sản lượng xe nhập khẩu "hụt" hơn 10.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó tiêu thụ xe du lịch được VAMA công bố giảm hơn 9.500 chiếc so với 2 tháng đầu năm 2023.



Tiêu thụ xe suy giảm kỷ lục

Tổng cục Hải quan cho biết, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam 2 tháng đầu năm chỉ đạt 16.450 chiếc.

Riêng, trong tháng 2/2024, sản lượng xe nhập về đạt hơn 9.650 chiếc, tăng gần 3.000 chiếc so với tháng trước. Trong đó, sản lượng xe con nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2, ước đạt gần 8.300 chiếc, tăng gần 2.700 chiếc so với tháng trước.

Trong 2 tháng đầu năm, lượng xe nhập từ Thái Lan, Indonesia vẫn chiếm lượng lớn đạt 12.700 chiếc, chiếm 77% lượng xe nhập về Việt Nam.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, sản lượng xe nhập về Việt Nam suy giảm rất mạnh. Cùng kỳ năm 2023, tổng lượng xe nhập về Việt Nam ước đạt hơn 26.700 chiếc, trong đó xe con đạt gần 22.800 chiếc.

Như vậy, sản lượng xe nhập về Việt Nam suy giảm hơn 10.200 chiếc so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe con bị giảm gần 9.000 chiếc, tương đương sản lượng nhập khẩu xe trung bình mỗi tháng về Việt Nam.

Nhu cầu mua xe tại thị trường Việt Nam đang chững lại do người dân khó khăn về kinh tế. Đơn cử như trong năm 2023, tổng lượng tiêu thụ trên thị trường xe ô tô tại Việt Nam ước đạt 302.000 chiếc, suy giảm hơn 100.000 so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe con du lịch tiêu thụ đạt hơn 230.700 chiếc, giảm 13.235 chiếc so với cùng kỳ năm 2022, giảm khoảng 4% so với trước.

Số lượng xe tiêu thụ suy giảm, một số hãng xe công bố doanh số trong tháng 2/2024 không mấy khả quan khi chỉ đạt từ 50-70% doanh số bình quân các tháng trước đó.

Đơn cử như Hyundai Thành Công thông báo doanh số tháng 2/2024 chỉ đạt hơn 2.000 chiếc, tổng doanh số 2 tháng trên 5.500 chiếc.

Trong khi đó, theo báo cáo của VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 11.633 xe, bao gồm xe 8.099 du lịch; 4.478 xe thương mại và 56 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch giảm 45%; xe thương mại giảm 21% và xe chuyên dụng giảm 48% so với tháng trước, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 6.662 xe, giảm 32% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.971 xe, giảm 47% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2/2024 đạt 30.870 chiếc giảm gần 9.500 chiếc (tương đương 23%) so với 2023. Xe ô tô du lịch đạt trên 22.800 chiếc, suy giảm hơn 8.100 chiếc, (tương đương giảm 26%). Các mẫu xe thương mại giảm 12% và xe chuyên dụng giảm 59% so với năm 2023.