Đàn em khai Phúc XO chỉ đạo "tạo điều kiện" nếu khách có nhu cầu sử dụng ma túy

Phiên tòa do Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM mở ngày 16/6 để xét xử sơ thẩm Trần Ngọc Phúc (còn gọi là Phúc XO) cùng hơn 10 đồng phạm bị truy tố về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu, Trần Ngọc Phúc (37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Cao Văn Thịnh, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức và Lê Văn Dương Em bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2, điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức hình phạt đến 15 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Quang Phương

Trần Ngọc Tài (24 tuổi, em trai Phúc XO), Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Quỳnh và Nguyễn Thị Mộng Đang bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Tại tòa, trả lời Hội đồng xét xử, các bị cáo đã thừa hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy. Các bị cáo cho biết trong các cuộc họp, Phúc XO không cho nhân viên bán ma túy cho khách, nhưng nếu khách có nhu cầu sử dụng thì phải tạo điều kiện.

Bị cáo Đặng Trung Nghĩa khai đến quán karaoke XO Pharaon (ở quận 12, TP.HCM, do Phúc XO thuê lại giấy phép và điều hành) để dự tiệc sinh nhật của bạn gái. Khi HĐXX hỏi: "Ma túy ở đâu ra?", Nghĩa trả lời là mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở ngã tư An Sương và vào quán sử dụng được gần 2 tiếng đồng hồ thì bị công an bắt quả tang.

Bị cáo Trần Thị Quỳnh cho biết, vào quán làm được 20 ngày, không có tiền công mà chỉ có tiền "bo" của khách là nguồn thu chính. Quỳnh khai số ma túy bị công an phát hiện được Quỳnh cất trong giỏ cá nhân, để trong phòng nhân viên. Số ma túy đó, Quỳnh được một vị khách không rõ lai lịch cho.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Mộng Đang cũng khai số ma túy bị công an phát hiện được Đang cất giữ trong tủ cá nhân ở phòng nhân viên.

Người nhà bị cáo theo dõi phiên xét xử qua màn hình TV. Ảnh: Quang Phương

Còn bị cáo Lê Văn Dương Em khai nhận là nhân viên phục vụ, làm ở quán hơn 1 tháng. Dương Em khai mình là người chuẩn bị các đĩa để cho khách sử dụng ma túy tại phòng karaoke.

Bị cáo Cao Văn Thịnh khai nhận làm việc cho bị cáo Phúc XO.

Các bị cáo Dương Em, Cao Văn Thịnh, Nguyễn Phước Thịnh đều cùng khai nhận bị cáo Phúc không cho nhân viên bán ma túy trực tiếp tại quán, nhưng nếu khách có nhu cầu thì phải tạo điều kiện để khách sử dụng.

Bị cáo Phước Thịnh trình bày với tòa: "Bị cáo nghĩ bị cáo phạm tội Không tố giác tội phạm, chứ không phải tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Khi được HĐXX cho đối chất với các bị cáo khác, bị cáo Phước Thịnh đã thừa nhận hành vi của mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Sang khai nhận mình mới vào làm tại quán được ít ngày thì bị công an bắt quả tang. Bị cáo Sang cho biết có nhìn thấy khách sử dụng ma túy tại quán.

Kết thúc buổi xét xử buổi sáng, HĐXX đã hỏi bị cáo Phúc XO về các vấn đề liên quan. Bị cáo Phúc XO thừa nhận mình là chủ của quán trên và thuê lại giấy phép kinh doanh karaoke từ một người tên Loan. Bị cáo Phúc thừa nhận các hành vi của mình như cáo trạng của VKSND TP.HCM truy tố.