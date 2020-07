"Đàn em" vừa bị khởi tố cùng Đường Nhuệ, nay lại bị đề nghị xử lý ở vụ khác là ai?

Cụ thể, theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" có 5 bị can bị đề nghị truy tố cùng tội danh.



Trong số 5 bị can này có Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường Nhuệ) - Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương).

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, vợ Đường Nhuệ nhận giúp đấu giá một lô đất ở TP.Thái Bình cho một người phụ nữ ở Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Trong buổi đấu giá, mặc dù trả giá cao nhất nhưng do phiếu đấu giá không hợp lệ, Dương không đấu giá được mảnh đất được nhờ mua.

Sau đó Dương đã nhờ một số người có chức vụ, thẩm quyền để thay đổi kết quả trúng đấu giá. Cuối cùng Dương đã đạt được mục đích, tuy nhiên, cách Dương làm là đe doạ, ép người trúng hôm đó phải từ bỏ để nhường cho Dương.

Nạn nhân trúng đấu giá bị vợ chồng Đường Nhuệ đe doạ là anh Vũ Thành Đạt (TP.Thái Bình).

Ngoài các bị can bị khởi tố, vụ án cũng có sự xuất hiện của nhiều đàn em của Đường Nhuệ. Trong đó, có 2 người đã bị khởi tố ở một vụ án khác liên quan trực tiếp đến Đường, nay lại tiếp tục bị Công an tỉnh Thái Bình đề nghị xử lý.

Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hoà (phải) không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này, tuy nhiên 2 người này hiện đang là bị can của 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà Đường Nhuệ.

2 người này là Phạm Xuân Hoà (SN 1976, thị trấn Vũ Thư, Vũ Thư, Thái Bình) và Đào Văn Bằng (SN 1986, Tiền Phong, TP.Thái Bình).

Kết luận điều tra thể hiện, ngày 20/12/2019, tại quán nước vỉa hè khu vực cổng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, khi anh Đạt không đồng ý nhượng lại lô đất đã trúng theo yêu cầu của vợ Đường Nhuệ, bị can Dương đã hất cốc nước chè vào người anh Đạt.

Lúc này Hoà, Bằng, Nguyễn Đức Huy (SN 1988, Đông Thọ, TP.Thái Bình) đã lao vào, dùng tay, chân đánh anh Đạt.

Hành vi của Hoà, Bằng, Huy đánh nạn nhân Đạt nhằm tạo áp lực cho anh Đạt, nhằm để anh Đạt đồng ý yêu cầu của bị can Dương.

Cơ quan điều tra nhận định, bản thân Hoà, Bằng, Huy không có mối liên hệ gì với những người có chức vụ, quyền hạn tổ chức cuộc đấu giá lô đất. Cùng với đó, bị đánh nhưng anh Đạt không bị thương tích gì, không đề nghị gì.

Đường Nhuệ trước đó từng nhiều lần khoe khoang về việc trúng đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình gây xôn xao dư luận.

Cơ quan điều tra chuyển tài liệu và văn bản đề nghị Công an TP.Thái Bình xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với Phạm Xuân Hoà, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Huy về hành vi xâm hại sức khoẻ người khác theo đúng quy định.



Trước đó, Hoà và Bằng đã bị khởi tố cùng với vợ chồng Đường Nhuệ tội "Cố ý gây thương tích". Công an tỉnh Thái Bình cũng vừa mới kết luận điều tra vụ án này vào cuối tháng 6 vừa qua.

Trong vụ án đó, Hoà, Bằng đã cùng với vợ chồng Đường Nhuệ và một số bị can đánh 1 nhân viên xe khách ngay tại nhà của Đường Nhuệ. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích tới 14%.

Trở lại diễn biến của vụ án này, ngoài Hoà, Bằng không bị xử lý hình sự còn có 2 người khác.

1 người là Đường Nhuệ, 1 người là thư ký ghi biên bản cuộc đấu giá tài sản xảy ra sự việc thay đổi đấu giá không trúng thành trúng.

Đường Nhuệ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Bà Nguyễn Thị Ngấn (SN 1971, Kỳ Bá, TP.Thái Bình, viên chức Trung tâm đấu giá) là thư ký ghi biên bản cuộc đấu giá lô đất số 9, 10, khu dân cư phường Bồ Xuyên vào ngày 20/12/2019.

Công an tỉnh Thái Bình nhận định, bà Ngấn không được tham gia bàn bạc gì, chỉ được giao kiểm soát danh sách người đến bỏ phiếu, cắt phong bì đựng phiếu trúng giá, nhận 8 tờ cuối của biên bản đấu giá do 1 bị can khác đưa cho để chuyển cho những người có mặt tham dự buổi đấu giá ký tên.

Bản thân bà Ngấn đã ký vào biên bản đấu giá mục thư ký ghi biên bản để hoàn thiện thủ tục.

Toàn bộ nội dung biên bản ban đầu anh Vũ Thành Đạt trúng đấu giá, biên bản thay đổi lại là bà Nguyễn Thị H (người nhờ Dương mua lô đất số 9) trúng đấu giá đều do bị can khác soạn thảo.

Bà Ngân chỉ giúp việc, làm việc theo sự phân công, chỉ đạo của đấu giá viên. Các văn bản pháp luật về đấu giá tài sản không quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của thư ký cuộc đấu giá.

Cơ quan điều tra thấy rằng, bà Ngấn được phân công làm thư ký ghi biên bản cuộc đấu giá, lẽ ra phải theo dõi, ghi chép trung thực toàn bộ diễn biến cuộc đấu giá, phản ánh vào biên bản cuộc đấu giá, song đã không thực hiện trách nhiệm của mình, không soạn thảo biên bản nhưng lại ký vào đó.

Quá trình điều tra vụ án, nhiều lần được Cơ quan điều tra triệu tập ghi lời khai nhưng bà Ngấn đều trình bày không biết việc thay đổi kết quả người trúng đấu giá lô đất số 9.

Bà Ngấn cũng trình bày không nhớ phần lớn các nội dung buổi đấu giá, thể hiện thái độ thiếu thành khẩn.

Xét hành vi của bà Ngấn chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, song cần xử lý nghiêm khắc về trách nhiệm của viên chức trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao, Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị Sở Tư pháp xử lý.

Người cuối cùng trong vụ án không phải chịu trách nhiệm hình sự là Đường Nhuệ. Đường được xác định chỉ làm theo lời vợ, không có tác động gì với những người có chức vụ, quyền hạn… nên không đủ căn cứ buộc Đường đồng phạm với các bị can khác.