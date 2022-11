Robert Weiss, một tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về hôn nhân người Mỹ đã chỉ ra một thực tế: Nhiều đàn ông đã kết hôn, dù gia đình hạnh phúc vẫn ngoại tình.

Ngoại tình dù là hành vi đáng lên án nhưng với nhiều người đàn ông, họ vẫn dấn thân vào con đường sai lệch đó, nguyên nhân là vì:



1. Ngoại tình vì vợ chồng trục trặc

Tình yêu rất khác so với hôn nhân, không ít người đã bị sốc khi bước chân vào thế giới hôn nhân. Bởi ở đây, họ sẽ dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm, thói xấu của nửa kia, những thứ mà lúc yêu bị con tim che mờ lý trí hoặc do nửa kia cố tình che giấu.



Ngoài ra, hôn nhân không phải là chuyện giữa hai người như trước nữa mà là chuyện của hai gia đình. Lúc ấy cả hai sẽ có nhiều thứ phải lo nghĩ, chịu nhiều áp lực hơn, cộng thêm sự khác biệt từ suy nghĩ, tính cách,… mà hai vợ chồng sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình chung sống.

Nhiều đàn ông đã kết hôn, dù gia đình hạnh phúc vẫn ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Một khi không còn đủ bao dung, tha thứ cho nhau thì tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng nhạt phai. Lúc này, người đàn ông sẽ có xu hướng đi tìm kiếm một mối quan hệ mới để không bị ràng buộc bởi những áp lực này nữa.

Hoặc, trong một số trường hợp, nguyên nhân khiến đàn ông phản bội lại xuất phát từ chính sự phản bội của người bạn đời. “Ông ăn chả thì bà ăn năm”, họ lựa chọn có ngoại tình như một cách để trả thù nửa kia.

2. Ngoại tình vì thiếu thốn “chuyện ấy”

Quan hệ tình dục là một phần không thể thiếu trong đời sống hôn nhân, là sợi dây liên kết giúp rút ngắn khoảng cách vợ chồng. Tuy nhiên sau khi sinh con, phụ nữ còn nhiều thứ phải lo nên có thể lỡ đễnh chuyện này, thậm chí là “bỏ đói” chồng trong thời gian dài khiến chồng thiếu thốn, từ đó dẫn đến ngoại tình thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình.

Hoặc ngay cả khi đáp ứng chồng đều đều về mặt này nhưng “chuyện ấy” quá tẻ nhạt hay vợ quá khô khan, “đơ như khúc gỗ” khi gần gũi cũng có thể khiến chồng chán. Lúc này, anh ta sẽ muốn đi tìm “của lạ”, cái mới.

Đàn ông ngoại tình vì muốn tìm “của lạ”, cái mới. (Ảnh minh họa)

3. Sự kích thích và hấp dẫn của "trái cấm"



Đôi khi đàn ông ngoại tình không phải là do vợ chồng trục trặc, thiếu thốn về mặt sinh lý mà là do chính anh ta cho phép bản thân làm như vậy. Hay do anh ta thích cái cảm giác lén lút, kích thích khi “vụng trộm”.

Hôn nhân đôi khi được ví như một cái lồng, gông cùm xiềng xích sự tự do. Vậy nên cảm giác “xổ lồng” sẽ khiến anh ta có cảm giác thoải mái tức thời mà anh ta mong muốn.

4. Ngoại tình vì bồ nhí luôn lắng nghe, thấu hiểu

Sau khi kết hôn, rất nhiều chị em trở nên nói nhiều hơn, hay càm ràm hơn khiến chồng phát chán. Hoặc do quá bận rộn trong việc chăm sóc con cái, lo toan cho gia đình nội ngoại rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền,… khiến họ không thể thảnh thơi mà quên luôn cả việc lắng nghe, chia sẻ cùng chồng.

Lúc này nếu có người thứ 3 xuất hiện, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của anh ta, tỉ tê với anh ta mọi điều trong cuộc sống thì người đàn ông rất dễ đi sai đường.

Người thứ 3 khỏa lấp được những thiếu sót ở người vợ thì người đàn ông đó chẳng khác gì như người sắp chết đuối với được chiếc phao cứu mạng vậy, nên anh ta cứ bám lấy không buông thôi.

(Ảnh minh họa)

5. Ngoại tình vì gặp tình yêu thực sự

Không ít người thừa nhận họ kết hôn, sinh con vội vàng vì để làm hài lòng gia đình chứ không phải xuất phát từ tình yêu chân thành, sâu sắc. Mãi về sau họ mới gặp được đối tượng khiến họ yêu như chưa từng được yêu, gặp được người có thể thấu hiểu, chia sẻ mọi điều với họ.

Trong trường hợp này, đa số họ sẽ sẵn sàng ly hôn với người bạn đời hiện tại để theo đuổi tình yêu mới.