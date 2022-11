Dàn sao phim "Đấu trí" nghẹn ngào chào tạm biệt khán giả sau 74 tập phim phát sóng

Một hành trình dài của Đấu trí

Phim Đấu trí ra mắt khán giả từ ngày 18/7. Sau 5 tháng lên sóng, bộ phim đã chính thức khép lại với tập cuối vào tối qua (1/11). Ngay từ ngày đầu bộ phim ra mắt đã được nhiều khán giả đón nhận bởi sự đầu tư đầu công phu từ kịch bản dựa trên những đại án kinh tế có thật, bối cảnh quay phim cho đến dàn diễn viên đình đám bậc nhất.

Phim "Đấu trí" tập cuối thu hút sự quan tâm của khán giả khi Chủ tịch Phát bị bắt, đại án kinh tế kết thúc. (Nguồn: VFC)

Xuyên suốt quá trình lên sóng, phim tạo ra nhiều nút thắt bất ngờ, gay cấn. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng cho rằng, dòng phim chính luận như Đấu trí kén chọn người xem. Bởi vì phim mang đến cho người xem trải nghiệm khá căng thẳng, nhiều dữ liệu cần ghi nhớ, không đơn thuần là một bộ phim giải trí.

Bên cạnh hành trình phá án cam go của lực lượng công an, bộ phim Đấu trí cũng đã khai thác những góc nhìn về đời sống gia đình, tình cảm rất gần gũi, chân thực của lực lượng công an nhân dân. Điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối, thất vọng khi những mâu thuẫn được giải quyết quá nhanh, sơ sài trong tập cuối bộ phim này.

Cái kết của Đấu trí khiến nhiều khán giả tiếc nuối

Cụ thể, sau 74 tập phim lên sóng, những tội ác của nhóm lợi ích đã được đưa ra ánh sáng. Chỉ trong 2 tập cuối phim, Hùng Đơn, Nguyên (Anh Vũ), Đông (Chí Huy), Đoàn Phát, Cầm đều đã sa lưới một cách dễ dàng. Hùng Đơn (Hồ Phong) đã được xác định là "boss", kẻ đứng đầu nhóm lợi ích. Những dữ liệu trong chiếc USB Đinh Hoàng Đức (Vĩnh Xương) để lại đã trở thành bằng chứng buộc tội Hùng Đơn.

Cùng với đó, cơ quan cảnh sát đã ra lệnh bắt giữ ông Đoàn Phát, đồng thời xóa bỏ chức vụ Chủ tịch tỉnh Đông Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dù trước đó nhân vật anh Hữu liên tục gọi điện cho Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh), Bí thư tỉnh Đông Bình nhằm can thiệp và bảo vệ Đoàn Phát.



NSƯT Trịnh Mai Nguyên chia sẻ cái kết của Chủ tịch Đoàn Phát. (Ảnh: Chụp màn hình)

Chuyên án khép lại, Vũ trở về với gia đình. Vũ xin lỗi mẹ vì đã giấu chuyện anh không bị kỷ luật. "Dù làm gì thì vẫn phải nhớ có gia đình ở phía sau", Vũ nhắc lại lời mẹ dặn.



Sau đó, anh được Đại tá Trần Giang đề bạt vị trí công tác mới. Dù vậy, Vũ từ chối với lý do muốn ở lại Đông Bình, gần bên người thân yêu và đồng đội.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho đoàn phim và dàn diễn viên. Tuy nhiên không thể phủ nhận, cái kết còn quá nhiều điều bỏ ngỏ và những chi tiết khán giả mong chờ nhất lại không được khai thác.

Câu chuyện tình cảm của Đại úy Vũ và Lam, chuyện tình "oan gia ngõ hẹp" của Quyên và Đại úy Phong hoàn toàn không được nhắc đến trong tập cuối. Đây là câu chuyện tình cảm của hai chiến sĩ công an được khán giả vô cùng quan tâm và mong chờ nhưng cuối cùng nhà sản xuất Đấu trí đã bỏ ngỏ.

Khán giả cho rằng việc Hùng Đơn bị khống chế quá nhanh gọn gây ra sự hụt hẫng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng, Hùng Đơn bị khống chế quá nhanh gọn khiến họ tin vẫn còn kẻ đứng đầu nhóm lợi ích không dừng ở cấp tỉnh.

Điều quan trọng là nhân vật "anh Hữu ở Trung ương" hoàn toàn không được hé lộ. Nhân vật này chỉ xuất hiện qua các cuộc điện thoại và can thiệp vào việc xử lý những sai phạm tại tỉnh Đông Bình. Điều khán giả mong chờ là bản án dành cho các thành viên trong nhóm lợi ích - những tội phạm kinh tế làm thất thoát hàng tỷ đồng ở tỉnh Đông Bình. Tuy nhiên cho đến phút cuối cùng của tập cuối thì bộ phim cũng không đề cập gì tới việc này.

Dàn diễn viên trẻ vào vai các chiến sĩ công an trong phim Đấu trí. (Ảnh: Nguyễn Anh Đào)

Nhiều người cho rằng, cái kết của Đấu trí không đọng lại được gì trong lòng khán giả. Thậm chí, kết phim Đấu trí còn bị cho lãng xẹt sau hành trình dài được đầu tư xuyên suốt 74 tập phim.

Dàn sao phim Đấu trí tạm biệt khán giả

Tối 1/11, sau khi bộ phim Đấu trí lên sóng tập cuối cùng, dàn sao tham gia bộ phim đã gửi những lời chào, lời cảm ơn đến ê-kíp sản xuất và khán giả.

NSƯT Hồ Phong - "ông trùm" của nhóm lợi ích tếu táo đăng tải bức ảnh nhân vật Hùng Đơn trong tập cuối và chia sẻ: "Giờ mới có thời gian để xem lại tập cuối, mong sẽ hoàn lương". Trước khi lộ diện là "boss", NSƯT Hồ Phong nhiều lần chia sẻ và hứa hẹn với khán giả rằng, lần này anh sẽ làm người tốt. Tuy nhiên, khán giả vẫn luôn tỏ ra hoài nghi bởi NSƯT Hồ Phong đã quá quen với khán giả truyền hình trong những vai phản diện. Đúng như suy đoán của người xem, Hùng Đơn mới là "ông trùm" đứng đầu nhóm lợi ích.

NSND Trung Anh và đồng đội lưu lại hình ảnh trong tập cuối phim Đấu trí. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nghệ sĩ Vĩnh Xương cũng đã đăng tải loạt ảnh hậu trường tại phim Đấu trí cùng đồng nghiệp, anh viết: "Ôn lại kỷ niệm thật đẹp trong lúc làm việc". Đinh Hoàng Đức có thể coi là vai diễn mang dấu ấn đặc biệt với tên tuổi của nghệ sĩ Vĩnh Xương. Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh vì công việc kinh doanh, Đinh Hoàng Đức là hình ảnh mới mẻ, đầy bất ngờ của Vĩnh Xương trở lại với khán giả.

Nhân vật chính trong phim là Đại úy Vũ - Thanh Sơn nghẹn ngào tạm biệt Đấu trí: "Một hành trình dài cùng Đấu trí cuối cùng cũng tới hồi kết. Tạm biệt Đại úy Vũ. Cảm ơn anh đã mang đến một thử thách, một trải nghiệm và một lời nhắc nhở đúng lúc".

Thanh Sơn nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi đảm nhận vai Đại úy Vũ phim Đấu trí. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, khi tham gia bộ phim, Thanh Sơn cũng từng chia sẻ với Dân Việt: "Đây là lần đầu tôi vào vai chiến sĩ công an trên màn ảnh. Đại úy Vũ là một thử thách và một dấu mốc đáng nhớ của tôi trong sự nghiệp". Diễn viên Thanh Sơn cũng nhận được vô vàn lời khen ngợi từ khán giả. Dù vào vai chiến sĩ cảnh sát nhưng diễn xuất của Thanh Sơn được đánh giá rất gần gũi, chân thực, cảm xúc và không hề gượng gạo, cứng nhắc.

Hình ảnh hậu trường của các diễn viên phim Đấu trí. (Ảnh: Vĩnh Xương)

Đại úy Phong - diễn viên Xuân Phúc đã có bài viết dài trên trang cá nhân. Anh gửi lời cảm ơn đến đạo diễn, biên kịch và ê-kíp làm phim. Đấu trí cũng là một dự án đánh dấu sự trở lại của Xuân Phúc với phim truyền hình phía Bắc sau thời gian dài Nam tiến. Cuối cùng, chàng trinh sát điển trai cũng không quên cảm ơn khán giả và dành những lời hứa hẹn cho sự trở lại gần nhất.

Đại úy Phong gửi lời cảm ơn đến khán giả cùng ê-kíp sản xuất phim Đấu trí. (Ảnh: FBNV)

"Vậy là đã khép lại 74 tập phim Đấu trí của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng... Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem và ủng hộ cho bộ phim Đấu trí của chúng mình! Tạm biệt Đại úy Phong, tạm biệt Đấu trí. Hẹn gặp lại mọi người trong những dự án tiếp theo", Xuân Phúc viết.

Đấu trí đã khép lại hành trình dài trong sự yêu mến và đón nhận của khán giả. Một hành trình đầy nỗ lực của ê-kíp làm phim. Sau phim Đấu trí, bộ phim Mẹ rơm sẽ tiếp sóng từ 2/11. Phim Mẹ rơm dự kiến kéo dài 52 tập.