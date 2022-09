Trung tá, NSƯT Hồ Phong được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố mẹ của NSƯT Hồ Phong đều là diễn viên của Đoàn Kịch Quảng Ninh. Bố anh là NSƯT Hồ Tháp - cựu trưởng Đoàn kịch nói Quảng Ninh. Nghệ sĩ Hồ Phong còn có em trai út là NSƯT Phi Điệp.

Sự nghiệp của NSƯT Hồ Phong gắn liền với sân khấu Nhà hát Công an Nhân dân. Dù đã ngoài 50 tuổi, Hồ Phong vẫn giữ ngoại hình phong trần, ánh mắt sắc lạnh, đến giọng nói khàn đặc trưng khiến anh trở thành gương mặt vàng luôn được các đạo diễn tin tưởng giao vai "đểu" trên các bộ phim truyền hình.

NSƯT Hồ Phong khẳng định "thoát" vai đểu nhưng... không ai tin

NSƯT Hồ Phong phủ sóng trong các bộ phim: Đất và người, Khi đàn chim trở về, Những ngọn nến trong đêm, Bí mật tam giác vàng… Dù trên sân khấu anh không ít lần được giao vai chính diện nhưng hầu hết các vai diễn trên màn ảnh của anh đều là vai phản diện.

NSƯT Hồ Phong vào vai Hùng "đơn" trong phim Đấu trí. (Ảnh: Chụp màn hình)

"Tôi thích những dạng vai phản diện. Tôi là công an, là diễn viên công an, được đào tạo, học tập nhiều về nghiệp vụ công an nên nhìn thấy nhiều mặt trái của xã hội. Tư duy của tội phạm là giấu hết cái xấu đi đưa ra cái tốt để đánh lừa người khác. Người gian bao giờ nhìn cũng rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình. Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác. Tự nhiên tôi cảm thấy thích thể hiện nhân vật phản diện là như thế", NSƯT Hồ Phong chia sẻ.

Ông Tấn là vai diễn đánh dấu sự trở lại của NSƯT Hồ Phong với phim truyền hình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau một thời gian dài ngưng đóng phim, Hồ Phong tập trung cho sân khấu. Năm 2021, NSƯT Hồ Phong tái xuất màn ảnh với vai ông Tấn trong phim Hương vị tình thân. Một tay giang hồ máu lạnh làm chao đảo màn ảnh Việt khiến người xem nín thở mỗi lần NSƯT Hồ Phong xuất hiện trên phim.

Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, NSƯT Hồ Phong đã thành công khi biến ông Tấn thành nhân vật phản diện đầy màu sắc. Từ phong thái ngang tàn, từng cú hất hàm đến nụ cười nham hiểm và ánh mắt sắc lẹm của NSƯT Hồ Phong khiến người xem "thót tim".

Nam diễn viên từng đảm nhận nhiều vai diễn giang hồ máu lạnh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dù máu lạnh với cả thiên hạ nhưng khi đứng trước con trai, ông Tấn vẫn là người cha yêu con bằng tất cả những gì ông có. Với những khán giả theo dõi Hương vị tình thân có lẽ cũng chưa thể quên những lần ông Tấn mím chặt môi, cố nén nước mắt và giấu đi nỗi khổ tâm vì không thể chăm sóc cho mẹ con bà Sa. Dù vào vai phản diện nhưng những phân cảnh cảm xúc NSƯT Hồ Phong thể hiện lại vô cùng lắng đọng cảm xúc cho người xem.

Gần đây nhất, NSƯT Hồ Phong tiếp tục trở lại màn ảnh với vai diễn ông Hùng - Giám đốc một công ty dược trong bộ phim Đấu trí. Anh có tạo hình hoàn toác khác biệt so với những vai diễn trước đây từng đảm nhận. Chia sẻ với báo chí, NSƯT Hồ Phong tiết lộ, anh đã giảm 4kg để vào vai Hùng "đơn". Bên cạnh đó, ông Hùng luôn xuất hiện trong những bộ suit đĩnh đạc. Điểm nhấn trong tạo hình ông Hùng chính là cặp mắt kính vô cùng tri thức.

NSƯT Hồ Phong "lột xác" trong phim Đấu trí. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ông Hùng không chỉ là một doanh nhân thành đạt. Ông còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp (Quách Thu Phương đóng). Vợ của nhân vật Hùng có con riêng (Lam - Lương Thu Trang). Dường như không có khoảng cách nào giữa mối quan hệ giữa cha dượng - con gái. Ông Hùng coi con riêng của vợ như con gái. Thậm chí, Lam còn ra sức bênh dượng bất kể đúng sai.

Trên phim ông Hùng là người yêu vợ và coi con riêng của vợ như con đẻ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dù Hồ Phong đã nhiều lần chia sẻ với khán giả và khẳng định chắc nịch rằng, lần này anh sẽ "thoát" vai phản diện. Song đến nay, vai diễn của NSƯT Hồ Phong vẫn luôn nhận về sự nghi hoặc của khán giả. Dưới những bài viết do nam nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, không ít khán giả tràn vào bình luận: "Liệu nhân vật ông Hùng có vào tù ra tội như những nhân vật phản diện của Hồ Phong trước đây?". Thậm chí có khán giả còn khẳng định: "Vào vai tử tế nhưng vẫn "có mùi" phản diện phảng phất đâu đây".

NSƯT Hồ Phong tích cực phân trần về việc mình đã thoát "vai đểu" trên phim nhưng khán giả vẫn không tin. (Ảnh: Chụp màn hình)

Điều ít biết về cuộc sống hôn nhân viên mãn của NSƯT Hồ Phong với bà xã kém 7 tuổi

Khác hẳn với những vai phản diện, giang hồ khét tiếng trên màn ảnh, nghệ sĩ Hồ Phong nổi tiếng là người đàn ông yêu chiều vợ con. Anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên trang cá nhân. Có thời gian rảnh rỗi, anh đều vui chơi cùng con và phụ giúp bà xã vun vén nhà cửa. Vợ chồng NSƯT Hồ Phong hiện đã có 3 người con "đủ nếp, đủ tẻ" vô cùng hạnh phúc.



Trung tá, NSƯT Hồ Phong hạnh phúc bên bà xã Minh Dung. (Ảnh: FBNV)

Bà xã của nam nghệ sĩ có tên là Minh Dung, hiện chị đang là phó phòng giao dịch của một ngân hàng có chi nhánh tại Hà Nội. Nghệ sĩ Hồ Phong chia sẻ, cả hai vợ chồng anh dù không cùng ngành nghề nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ, thấu hiểu cho công việc của nhau.

NSƯT Hồ Phong thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc "ngọt hơn mía lùi" với bà xã trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Hồ Phong từng cho biết, anh đã có cảm tình với bà xã Minh Dung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ, từ khi quen biết cho đến khi cả hai trở thành vợ chồng chỉ chưa đầy một tháng: "Tôi nghĩ đó là do trời thương, đã cho tôi gặp được cô ấy, một người phụ nữ hiền lành, giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn theo dõi và ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật", Hồ Phong chia sẻ.

Phản diện trên màn ảnh nhưng khi về với gia đình NSƯT Hồ Phong là ông bố vô cùng tâm lý. (Ảnh: FBNV)

Dù mỗi người công tác ở một lĩnh vực khác nhau nhưng vợ chồng NSƯT Hồ Phong luôn sẵn sàng chia sẻ và cảm thông. Nghệ sĩ Hồ Phong từng cho biết, dù làm nghệ thuật vô cùng bận rộn nhưng anh cũng không ngại vào bếp nấu ăn, chăm sóc các con. "Tôi làm nghệ thuật rất bận rộn nhưng bà xã cũng vất vả không kém. Hàng ngày, vợ tôi ra khỏi nhà từ lúc 6h30 đến 18h30 mới đi từ cơ quan về, có khi muộn hơn nếu chưa giải quyết xong công việc.

Những lúc đó, tôi cũng không ngại tắm rửa cho các con, nấu cơm chờ bà xã về rồi cả nhà cùng quây quần. Giờ hai cô con gái lớn đã biết phụ giúp nên tôi nhàn hơn nhiều", nghệ sĩ Hồ Phong bật mí.