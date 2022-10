Đang cắt cỏ cho bò ăn, cụ ông 71 tuổi bị người cùng thôn chém, bắn tử vong

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, đối tượng bị tạm giữ là Đặng Hữu Hòa (51 tuổi, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai).







Đối tượng Đặng Hữu Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai





Trước đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 6/10, Đặng Hữu Hòa trong lúc uống rượu tại nhà chị P.T.T.T (46 tuổi, trú cùng thôn) thì cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Hòa bỏ về nhà. Trên đường đi về nhà, Hòa thấy ông L.H.L. (71 tuổi, trú cùng thôn) đang chặt cỏ cho bò ăn. Tại đây, giữa Hòa và ông L. xảy ra cãi nhau nên Hòa dùng nỏ bắn vào chân ông L.

Bực tức vì bị bắn, ông L. cầm rựa chém thì bị Hòa lấy dao bấm trong túi đâm liên tiếp vào người ông L. Không những vậy, đối tượng này còn giằng lấy dao rựa của ông L. và chém một nhát vào đầu ông L.







Hung khí mà đối tượng Hòa dùng để gây án. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai





Sau khi thấy ông L. ngã xuống đất thì Hòa cầm theo hung khí bỏ về nhà. Ông L. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an xã Tân An (huyện Đak Pơ) đã mời Hòa lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại hung khí gây án.



Hiện, vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai xử lý theo thẩm quyền.