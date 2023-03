Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, trước đó vào hồi 22 giờ ngày 24/02/2023, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh N.H.H (SN 2006) và anh Đ.N.H (SN 2005) cùng trú tại Đan Phượng, TP.Hà Nội bị một nhóm đối tượng lạ mặt sử dụng hung khí chém, gây thương tích tại khu vực đường An Dương Vương, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm thanh thiếu niên này đã vô cớ chém ngã người đi đường trên địa bàn quận Tây Hồ. Ảnh: CACC

Sau khi tập trung rà soát, xác minh, Công an quận Tây Hồ đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn trên gồm: B.V.Q (SN 2004), D.N.K, (SN 2006), L.C.T.V (SN 2005) cùng trú tại Vĩnh Ngọc, Đông Anh; N.K.T (SN 2005), H.T.A (SN 2005), L.Đ.Đ (SN 2007), Đ.Đ.T (SN 2005), N.V.M (SN2007) cùng trú tại Phú Thượng, Tây Hồ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, tối ngày 24/2/2023, B.V.Q đến quán game ở phường Phú Thượng. Tại đây, Q có kể chuyện mâu thuẫn với một người tên Quang trên facebook và rủ cả nhóm cùng mình đi đánh nhau với nhóm của Quang.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi nhóm của Q đi đến khu vực ngã ba An Dương Vương tại nút giao cầu Nhật Tân thì phát hiện hai anh N.H.H và Đ.N.H đang đi xe máy.

Nghĩ hai người này là nhóm của Quang nên cả nhóm đã phóng xe máy đuổi theo chém một nhát vào khu vực thắt lưng bên trái của anh Đ.N.H làm anh N.H.H và anh Đ.N.H ngã xuống đường. Các đối tượng còn cầm chai thủy tinh ném về phía hai nam thanh niên này rồi cùng nhau bỏ chạy.

Ở diễn biến mới nhất, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích".