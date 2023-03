Thiếu tá công an bị chém 12 nhát khi đang làm nhiệm vụ

Theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, trước đó khoảng 18h ngày 17/3, trên đường về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn mình phụ trách, thiếu tá Nguyễn Thành Thi (cán bộ Công an phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) phát hiện nhóm thanh, thiếu niên đang điều khiển xe mô tô, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường Thoại Ngọc Hầu (khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng quà động viên tinh thần, sức khỏe cho thiếu tá Thi. Ảnh: Tiến Tầm

Thiếu tá Nguyễn Thành Thi đã điều khiển xe gắn máy bám sát các đối tượng, đồng thời gọi điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị.

Phát hiện và nghi ngờ thiếu tá Thi quay phim nhóm mình nên nhóm các đối tượng đã chặn xe, buộc thiếu tá Thi phải đưa điện thoại di động cho chúng. Thiếu tá Thi không đồng ý thì ngay lập tức các đối tượng dùng mã tấu tấn công.

Trước hành vi côn đồ, hung hãn của các đối tượng, thiếu tá Thi dùng mũ bảo hiểm chống đỡ và chạy vào khu dân cư gần đó. Không dừng lại, hai trong số các đối tượng mang theo mã tấu đuổi theo và chém 12 nhát dao vào lưng thiếu tá Thi.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, hiện tình trạng sức khỏe của thiếu tá Thi đã ổn định.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu trong buổi đến thăm thiếu tá Thi. Ảnh: Tiến Tầm

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã thăm hỏi và biểu dương tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của thiếu tá Thi.

Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc linh hoạt, sáng tạo trong sử dụng công nghệ thông tin của Ban lãnh đạo Công an TP.Long Xuyên trong kết nối, trao đổi thông tin giữa công an các phường và Công an thành phố.

Chính vì vậy, khi chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, lực lượng Công an thành phố đã phối hợp bắt giữ được nhóm đối tượng trên, đặc biệt là 2 nghi phạm trực tiếp tấn công thiếu tá Thi.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an TP.Long Xuyên đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng Tài và Phú. Ảnh: Tiến Tầm

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Tấn Tài (SN 2004) và Lê Văn Phú (SN 2006, cùng trú tại TP.Long Xuyên) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tài và Phú được xác định là 2 nghi phạm đã tấn công thiếu tá Nguyễn Thành Thi vào tối 17/3.



Bước đầu xác định, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở thị trấn Phú Hoà (huyện Thoại Sơn), khoảng 18h ngày 17/3, Tài cùng Phú và nhóm khoảng 10 thanh, thiếu niên tụ tập bàn tính chuyện sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm mang theo dao tự chế đi trên 7 xe máy đi đến đường Thoại Ngọc Hầu, thuộc phường Mỹ Phước.

Hiện trường Tài, Phú cầm dao tự chế đuổi chém thiếu tá Thi. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi tấn công gây thương tích đối với thiếu tá Nguyễn Thành Thi, nhóm này đã lấy điện thoại của thiếu tá Thi đập bỏ. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng tiếp tục lên xe máy di chuyển đến thị trấn Phú Hòa đuổi chém nhóm thanh niên Phú Hòa bỏ chạy. Khi cả nhóm đến khu vực phường Bình Khánh thì bị các tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên vây ráp, bắt giữ.