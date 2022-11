Đang điều tra làm rõ vụ Thiếu tá công an chết trong tư thế treo cổ tại vườn tràm ở Bình Thuận Công an Bình Thuận đang điều tra vụ Thiếu tá công an chết trong tư thế treo cổ tại vườn tràm

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân tử vong của Thiếu tá T.Đ.T (SN 1984), là Phó Trưởng công an xã Tân Bình, thị xã La Gi.

Bình luận 0

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho thấy, trên thi thể thiếu tá T. không có dấu hiệu bởi ngoại lực. Một nguồn tin cho biết trước khi tử vong, vào sáng ngày 26/11, thiếu tá T có nhắn tin cho nhiều người thân trong gia đình. Cơ quan Công an đã ghi nhận nội dung các tin nhắn này để phục vụ quá trình điều tra. Nguồn tin cũng cho biết, thời gian vừa qua, Thiếu tá T. gặp nhiều chuyện buồn trong gia đình. Công an đang làm việc tại hiện trường. Ảnh: CTV Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 26/11, người dân trong lúc đi vào vườn tràm thuộc thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ trên cây tràm. Người dân nhanh chóng báo cáo với ngành chức năng. Qua công tác khám nghiệm ban đầu, người chết được xác định là Thiếu tá T.Đ.T (SN 1984) Phó Trưởng công an xã Tân Bình, thị xã La Gi. Gần chỗ thiếu T. treo cổ là mộ của mẹ ruột. Trên mộ của mẹ thiếu tá T. còn có hoa và trái cây còn tươi. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của thiếu tá T. Huy động 4 xe cẩu khẩn trương giải cứu xe đầu kéo lật nghiêng giữa vòng xoay ở Bình Thuận 26/11/2022 22:54

Covid-19 ngày 24/11: Ghi nhận 1 ca tử vong tại Bình Thuận 24/11/2022 17:42 Chia sẻ