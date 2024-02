Dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024

Trong khí thiêng của đất trời giao hòa đón xuân mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp), tại điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã thay mặt cho đồng bào cả nước thành kính tổ chức Lễ dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.



Phú Thọ tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: N.H

Lễ dâng hương được tiến hành theo đúng nghi lễ truyền thống. Đội hình hành lễ lên Đền Thượng gồm tiêu binh mang cờ Tổ quốc, cờ Hội, vòng hoa, bồng súng; các thiếu nữ đội lễ vật và mang hương hoa; cùng với sự có mặt của ông Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh.



Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng cung tri ân công lao các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang dâng hương tại điện Kính Thiên. Ảnh: H.N

Trước anh linh Quốc tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang kính cáo với tổ tiên những thành quả đạt được trong năm qua.

Trong năm Quý Mão 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng chung sức, đồng lòng vượt khó, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, phát huy các tiềm năng, lợi thế vùng Đất Tổ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước.



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kính cáo với tổ tiên những thành quả đạt được trong năm qua và cầu mong tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ hạnh phúc trường tồn. Ảnh: H.N

"Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội tiếp tục được duy trì với nhiều kết quả tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Những kết quả này sẽ tạo động lực, tiền đề vững chắc để tỉnh Phú Thọ tiếp tục hướng tới các mục tiêu phát triển cao hơn trong thời gian tới" - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa và thắp hương tại Lăng Vua Hùng. Ảnh: H.N

Trước anh linh các Vua Hùng và các bậc tiền nhân, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc, cùng nhau chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và hùng cường. Tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh; chăm lo xây dựng, tu bổ, tôn tạo lăng miếu Tổ tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới đang đến gần, cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn. Độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh. Cả nước vượt qua được khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Sau nghi lễ tại đền Thượng, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa trước Lăng mộ Tổ và các đền trong khu di tích.