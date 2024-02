Giáp Tết Nguyên đán 2024, giỏ quà Tết toàn sản phẩm OCOP Phú Thọ "lên ngôi"

Chị Lê Thị Khánh (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, do tình hình suy thoái kinh tế, lương thưởng Tết năm nay bị cắt giảm so với các năm trước. Do đó dịp Tết này, gia đình chị ưu tiên mua các sản phẩm vừa đẹp mắt, sạch, rõ ràng xuất xứ vừa ngon, bổ, rẻ…

"Đi sắm Tết năm nay, tôi rất ấn tượng và có nhiều lựa chọn hơn khi thị trường có thêm các giỏ quà từ sản phẩm OCOP với giá cả hợp lí, giá trị thiết thực và mẫu mã đẹp. Các sản phẩm OCOP hoàn toàn đáp ứng được xu hướng cắt giảm chi tiêu của gia đình tôi, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ mặt hàng và chất lượng" - chị Khánh phấn khởi nói.

HTX bưởi và dịch vụ tổng hợp xã Bằng Luân (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đóng thùng sản phẩm OCOP bưởi Đoan Hùng phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Lệ Oanh

Chị Nguyễn Thị Thu Hoa - Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Trường Foods (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhấn mạnh, dịp Tết Nguyên đán 2024, công ty tung ra thị trường khoảng 5.000 tấn hàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.



"Phục vụ thị hiếu chọn sản phẩm vừa tinh tế vừa thực tế, tức là ngon, sạch, an toàn, thẩm mỹ của khách hàng dịp Tết, chúng tôi đã 'khoác áo mới' cho món thịt chua truyền thống bằng những sắc xanh, đỏ tạo ấn tượng, bắt mắt. Những hộp quà Tết OCOP này được người tiêu dùng thích thú, lựa chọn mua nhiều hơn những năm trước bởi nguồn gốc rõ ràng, đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá cả phù hợp với túi tiền người Việt" - chị Hoa chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty TNHH Maikafood cho biết, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, công ty đã chủ động đẩy mạnh thu mua nguồn nguyên liệu từ sớm, tuyển dụng thêm lao động thời vụ nhằm tạo ra những sản phẩm quà Tết OCOP đa dạng.

"Các sản phẩm trà và trái cây sấy lạnh của công ty đều sử dụng nguồn nguyên liệu sạch từ các HTX, gia đình trên địa bàn huyện Thanh Thủy và Thanh Sơn, với quy trình sản xuất đạt chuẩn, đảm bảo các tiêu chí sang trọng, đẹp mắt, chất lượng tốt, phù hợp với thu nhập nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng, đặc biệt là trong dịp Tết. Nhiều khách hàng mua số lượng lớn để vừa sử dụng, vừa làm quà biếu, tặng. Sản lượng tiêu thụ những ngày áp Tết Nguyên đán này sẽ cao hơn đến 40% so với các tháng trước và sau Tết" - chị Hương cho hay.

Cũng theo chị Hương, bên cạnh việc xuất bán trực tiếp sản phẩm OCOP của công ty tại các cửa hàng tiện ích, siêu thị ở Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ…, công ty còn đẩy mạnh quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, trang thương mại điện tử… Qua các kênh bán hàng trực tuyến này, công ty luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu làm giỏ quà tùy theo thị hiếu nên cũng thu hút đông đảo khách hàng chọn mua…

Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều đơn vị sản xuất, phân phối đã tung ra những thiết kế giỏ quà, hộp quà Tết từ các sản phẩm OCOP phong phú về mẫu mã, đảm bảo về chất lượng với giá cả hợp lý. Ảnh: Lệ Oanh

Còn chị Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Trà UT (xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba) cho biết: "Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi đã chuẩn bị 4 tấn sản phẩm chủ lực đều đạt OCOP 4 sao với mẫu mã đẹp, bắt mắt phù hợp với thị hiếu, chất lượng cao, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Thời điểm này, sản phẩm chè của chúng tôi được khách hàng tìm mua rất nhiều. Nói chung, những ngày này, mặt hàng chè luôn đắt hàng như tôm tươi".

Hộp quà Tết với các sản phẩm trà đạt chuẩn OCOP 4 sao của Công ty TNHH Maikafood được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Vũ Quốc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ cho biết, đẩy mạnh chương trình OCOP, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 200 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Để đảm bảo về chất lượng và nguồn hàng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các chủ thể OCOP đã chủ động nguyên liệu, tập trung nhân lực, đầu tư về hình thức, mẫu mã, đẩy mạnh cung ứng hàng hóa ra thị trường, đáp ứng thị hiếu, sức mua của người dân.



"Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm sức mua tăng cao đột biến. Nắm bắt xu hướng này, các đơn vị kinh doanh đã liên kết với các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh thiết kế các hộp, giỏ quà tặng, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây là dịp vừa giúp kích cầu tiêu thụ sản phẩm OCOP vừa là cơ hội quảng bá, đưa các sản phẩm made in Phú Thọ đến với người tiêu dùng mọi miền tổ quốc" - ông Tuấn nói.

Đẩy mạnh kết nối quảng bá, xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm OCOP phát triển rộng rãi ra thị trường cả nước là mục tiêu của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Việc đưa sản phẩm OCOP vào các giỏ quà, hộp quà Tết cũng là một giải pháp giúp sản phẩm tăng tính cạnh tranh, lan tỏa ra thị trường, góp phần phát triển thương hiệu OCOP Phú Thọ. Đây cũng là một trong những hướng đi tiềm năng trong thương mại hóa sản phẩm OCOP mà các chủ thể đang hướng đến.