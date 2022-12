Đánh hàng xóm bầm dập vì phát hiện quan hệ bất chính với vợ mình

Ngày 5/12, VKSND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Văn Cải (SN 1989, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk), về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Cải phát hiện vợ mình là chị M. (tên nhân vật đã được thay đổi) và N.T.A (là hàng xóm của gia đình Cải, đã có gia đình) lén lút quan hệ tình cảm với nhau. Do đó, Cải đã 3 lần gây thương tích cho N.T.A.

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào khoảng 21h30' ngày 18/6, Cải gọi điện thoại cho A. sang nhà mình tại xã Ea Sin (huyện Krông Búk) để nói chuyện về mối quan hệ bất chính giữa A. và vợ mình. Tại đây, trong lúc nói chuyện, Cải đòi li hôn và tát vào mặt chị M. Thấy vậy, A. chạy tới ngăn cản khiến Cải bực tức. Lúc này, Cải dùng tay đánh 2 cái vào mặt và bụng của A. Sau đó, A. thấy vùng mặt bị đau nên đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm khám thì được chẩn đoán bị vỡ, tụ dịch xoang hàm phải.

Tiếp đó, vào khoảng 17h ngày 20/6, Cải gọi điện hẹn gặp A. để tiếp tục nói chuyện về việc A. và chị M. có quan hệ tình cảm lén lút với nhau. Trong lúc đang nói chuyện, Cải dùng tay đánh vào vùng mặt, rồi dùng đầu gối thúc vào vùng sườn của A. Thấy vậy, vợ của A. vào can ngăn thì Cải không đánh nữa và ra về. Đến 23h cùng ngày, A. thấy đau bụng nên đến bệnh viện thăm khám thì được chẩn đoán bị gãy xương sườn số 10 bên trái.

Đến khoảng 16h30' ngày 22/6, Cải đang chặt cành bơ cho chị gái ở xã Ea Sin, huyện Krông Búk thì thấy A. điều khiển xe máy đến hỏi: "Mày làm ăn kiểu gì mà mất điện nhà tao, mày làm vậy không giữ được vợ đâu". Sau khi nói xong, A. bỏ đi khiến Cải bực tức. Theo đó, Cải cầm con dao dài khoảng 44,5 cm đi bộ ra đường để tìm A. nói chuyện. Sau khi gặp nhau, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cải vã lẫn nhau.

Trong lúc tức giận, Cải dùng dao chém một cái vào chân trái của A. khiến A. và xe máy ngã xuống đường. Sau đó, A. đi đến Trung tâm Y tế huyện Krông Búk điều trị và được chẩn đoán gãy xương dạng mảng mặt trước 1/3 trên xương chày trái.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, với 3 lần bị đánh, chém nói trên, A. bị thương tích cơ thể với tỉ lệ 24%.

Đến ngày 22/7, A. đã làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi "Cố ý gây thương tích" của Trần Văn Cải. Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này, đối với N.T.A đã có hành vi quan hệ tình cảm, tình dục với chị M. nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, A. đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, quy định tại Nghị định 82 ngày 15/7/2022 của Chính phủ. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk đã chuyển các tài liệu có liên quan đến UBND huyện Krông Búk để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật đối với A.