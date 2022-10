Đánh nhau “cực căng” vì chuyện mua xăng ở TP.HCM

Bốn người đàn ông đến cây xăng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức (TP.HCM) vào tối 11/10, yêu cầu đổ 5 lít xăng vào can nhân viên không đồng ý, hai bên xảy ra đánh nhau. Ảnh: Cắt clip

Hình ảnh xả ra đánh nhau vì đi mua xăng giữa nhóm đàn ông và nhân viên cây xăng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Clip: MXH

Tối ngày 11/10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát giữa 1 nhóm người và nhiều nhân viên cây xăng.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại cây xăng trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP.Thủ (TP.HCM) vào tối 11/10.

Theo đại diện cây xăng, khoảng 20h có một nhóm 4 người đi trên xe máy vào đổ xăng. Một xe máy đổ trực tiếp vào xe 40 nghìn đồng. Một người trong nhóm mang theo can 5 lít yêu cầu nhân viên đổ đầy can. Nhân viên bán xăng giải thích chỉ bán 1,5 lít vào can, hoặc đổ trực tiếp vào bình xăng chứ không đổ đầy can 5 lít thì 2 bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, nhóm 4 người đàn ông lao vào đánh với nhiều nhân viên của cây xăng. Được biết, Công an phường Phú Hữu (TP.Thủ Đức) đã có mặt can thiệp ngay sau khi xảy ra sự việc.