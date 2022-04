Đánh nhau trong dãy trọ, một người đàn ông tử vong

Chiều 4/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP.Vũng Tàu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ án. Ảnh công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, vào khuya 3/4, anh Đỗ Ngọc L. (41 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đến khu nhà trọ trong hẻm 786, đường Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu để tìm người quen. Thời điểm đó, Trương Ngọc Vũ cũng đến khu nhà trọ nói trên để tìm chị gái.

Trong quá trình đi vào khu nhà trọ, anh L. và Vũ đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát rồi xông vào đánh nhau. Vũ mạnh tay đánh anh L. ngã xuống hàng rào, bất tỉnh. Người dân đưa anh L. đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo sự việc lên công an địa phương.

Do vết thương quá nặng, anh L. tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định L. chết do chấn thương sọ não.

Hiện, công an đang truy bắt nghi phạm Vũ.