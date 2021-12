Đánh sập đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu "khủng", có khoảng 10.000 người đặt mua

Ngày 17/12, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô rất lớn.

Vào khoảng tháng 4/2021, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo ảo để rao bán các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu giả của các tổ chức, cơ quan nhà nước trên toàn quốc… Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập Ban chuyên án, tập trung huy động lực lượng đấu tranh làm rõ.

Phạm Tấn Huy - đối tượng cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu "khủng", đã có khoảng 10.000 người đặt mua. Ảnh: B.P

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm này hoạt động rất tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như TP.HCM, Đồng Nai, Bình dương, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi.

Đến ngày 12/12, 4 tổ công tác thuộc các phòng của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp các đơn vị cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt phá án. Cơ quan công an bắt giữ 6 đối tượng gồm: Phạm Tấn Huy (SN 1984, trú tại TP.HCM), Võ Thành Long (SN 1968), Nguyễn Công Chức (SN 1988, cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Văn Tuân (SN 1994), Lê Văn Chung (SN 1993), Trần Văn Minh (SN 1984, cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế).

6 đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô rất lớn vừa bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ. Ảnh: B.P

Theo cơ quan công an, đường dây tội phạm này do Phạm Tấn Huy cầm đầu. Từ đầu năm 2020 đến nay, đường dây này có hơn 30 đối tượng tham gia, trực tiếp thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu và chuyển cho người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Tang vật vụ án gồm hàng ngàn loại giấy tờ được làm giả bị công an thu giữ. Ảnh: B.P

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, công an thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, cùng nhiều máy vi tính, điện thoại, thiết bị máy in màu, máy scan, máy dập chữ, máy in thẻ nhựa, máy ép nhiệt, mẫu phôi.

Công an cũng thu giữ hàng ngàn các loại giấy tờ, chứng từ giả như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và ô tô, giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định, biển số xe, giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân…

Đây là đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị đánh sập. Ảnh: B.P

Bên cạnh đó là lượng lớn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại bằng cấp, chứng chỉ của các trường được làm giả.

Bước đầu công an xác định đã có khoảng 10.000 cá nhân trên toàn quốc đã đặt mua để sử dụng các loại tài liệu, giấy tờ giả từ đường dây này.