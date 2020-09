Điển tích “Dự Nhượng nuốt than báo thù cho chủ” về sau được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nhắc tới trong "Hịch tướng sĩ" với câu: "Ta thường nghe Kỷ Tín đem mình chết thay cho Cao Đế, Do Vu chìa lưng che chở cho Chiêu vương, Dự Nhượng nuốt than để báo thù cho chủ". Hưng Đạo Vương sử dụng những hình ảnh này để khích lệ tinh thần yêu nước của quân sĩ nhà Trần trong kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai.