Daniel Craig - nam diễn viên nổi danh với vai điệp viên 007 lịch lãm trong loạt phim James Bond đã từ bỏ hình tượng quen thuộc để đảm nhận một vai diễn mới đầy khác biệt trong bộ phim "Queer". Bộ phim là câu chuyện tình yêu đau đớn của một người đàn ông đồng tính, cô đơn và nghiện ngập, được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn William Burroughs. Bộ phim "Queer" đã tạo ra cú sốc lớn trước khi ra mắt tại Liên hoan phim Venice năm nay.

Trong phim Craig thủ vai William Lee - nhà văn lớn tuổi sống ở Mexico City vào những năm 1940. Nhân vật của Craig chìm đắm trong rượu và các mối quan hệ tình ái ngắn ngủi với nhiều người đàn ông khác nhau. Tuy nhiên, ông trở nên say mê và gắn bó với Eugene Allerton - chàng trai trẻ tuổi hơn rất nhiều do Drew Starkey thủ vai. Mối tình đơn phương đầy khổ đau này là tâm điểm của bộ phim và nó đã đem lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ.

Daniel Craig đóng vai đồng tính đầy bi kịch trong "Queer" tại LHP Venice

Đạo diễn Luca Guadagnino (giữa) và các diễn viên Drew Starkey cùng Daniel Craig quảng bá bộ phim “Queer”. Ảnh: Vulture.

Trước buổi công chiếu thế giới vào ngày 5/9, Daniel Craig chia sẻ tại buổi họp báo rằng, bộ phim này đã mang đến cho anh những cảm xúc sâu sắc và khác biệt. Anh nói: "Queer" không chỉ là một câu chuyện về tình yêu mà còn nói về sự mất mát, cô đơn và khao khát". Đây là vai diễn mà Craig cho rằng đã đáp ứng mọi khát khao nghệ thuật của anh. "Nếu tôi viết vai diễn cho chính mình thì tôi sẽ muốn làm những điều mà vai này mang lại", anh thổ lộ.

Một trong những thách thức lớn nhất của Craig khi đảm nhận vai William Lee chính là các cảnh tình dục táo bạo. Dù đã quen thuộc với những cảnh quay tình cảm từ thời thủ vai James Bond nhưng Craig cho biết việc, quay những cảnh này trong "Queer" đòi hỏi một sự tự nhiên và xúc động hơn nhiều. Anh và bạn diễn Drew Starkey đã dành nhiều tháng tập luyện để đảm bảo rằng, các cảnh quay diễn ra chân thực và xúc động nhất có thể. Craig nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn những cảnh đó trở nên thật tự nhiên và điều đó chỉ có thể thực hiện khi cả hai diễn viên cảm thấy thoải mái và hiểu nhau".

Bộ phim "Queer" không chỉ gây chú ý bởi sự tham gia của Daniel Craig mà còn bởi sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino. Guadagnino là cái tên đã quen thuộc với khán giả qua những bộ phim thành công như "Call Me By Your Name" và "Bones and All". Trong "Queer", Guadagnino đã tạo dựng hình ảnh Mexico City đầy u ám và cô đơn, gợi nhắc đến những tác phẩm hội họa của Edward Hopper. Đạo diễn cũng chia sẻ rằng, ông bị cuốn hút bởi ý tưởng tìm kiếm nhân tính trong cả những khoảnh khắc tối tăm nhất của con người. "Ngay cả những người tồi tệ nhất cũng đáng để đồng cảm", ông nói.

William Burroughs - tác giả của cuốn tiểu thuyết gốc "Queer" là một trong những nhà văn thuộc thế hệ khám phá sâu về tình dục và nghiện ngập. Dù Burroughs viết "Queer" vào những năm 1950 nhưng ông đã gác lại tác phẩm này trong nhiều năm và chỉ xuất bản vào năm 1985, sau khi được thuyết phục bởi các nhà xuất bản.

Bộ phim không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu mà còn dẫn dắt khán giả vào một hành trình đầy kỳ bí. Nhân vật William Lee và Eugene Allerton quyết định đến Nam Mỹ để tìm kiếm một loại thuốc gây ảo giác hy vọng sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về nhau. Trong chuyến phiêu lưu này, bộ phim chuyển sang một không gian mới, nơi những ám ảnh về tình yêu và sự cô đơn trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Queer" được đánh giá là một trong những ứng cử viên "nặng ký" cho giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice năm nay. Màn trình diễn của Daniel Craig đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. IndieWire ca ngợi: "Daniel Craig đã thể hiện một nỗi đau nội tâm rõ rệt khi vào vai một người đàn ông cô đơn sâu sắc, bị định mệnh đẩy vào một tình yêu vô vọng".

Với một câu chuyện sâu sắc về tình yêu, mất mát và sự cô đơn, "Queer" hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đáng xem trong mùa giải năm nay, đồng thời mở ra một trang mới trong sự nghiệp diễn xuất đa dạng của Daniel Craig.