Trong khi khán giả yêu thích thể loại phim trình thám đang ngóng đợi ngày ra mắt của bộ phim Knives Out 2, do diễn viên Daniel Craig thủ vai chính thì mới đây, đạo diễn Rian Johnson đã thông báo rằng, anh nóng lòng được làm phần 3 của loạt phim này.

Loạt phim trinh thám pha hài hước, chủ yếu xoay quanh câu chuyện phá án của vị thám tử lập dị. Bộ phim đầu tiên khám phá cái chết đáng ngờ của tiểu thuyết gia Harlan Thrombey, trong khi phần 2 "Glass Onion: A Knives Out Mystery" sắp tới sẽ chứng kiến Daniel Craig điều tra một trò chơi bí ẩn khác. Netflix hiện đã mua bản quyền cho phần 2 và cả Knives Out 3 sau đó.

Trong bài phỏng vấn mới nhất của Total Film, Rian Johnson đã được hỏi về sự phát triển của Knives Out 3. Nhà biên kịch/đạo diễn "Glass Onion" hào hứng trả lời về kế hoạch cho bộ phim thứ ba, khẳng định đó sẽ là dự án tiếp theo của mình.

Phim của Daniel Craig chưa ra mắt phần 2 đã "rục rịch" làm phần tiếp theo. (Ảnh: IT).

"Đã có lúc tôi nghĩ rằng, mình sẽ làm một bộ phim khác. Nhưng sự thật là tôi đã rất vui khi làm bộ phim này và phần 3 sẽ đưa ra nhiều thử thách khác biệt với hai phần trước đó", anh nói.

Mất ba năm để "Glass Onion: A Knives Out Mystery" ra mắt khán giả nên nhiều người cho rằng, Knives Out 3 sẽ còn lâu mới bấm máy. Mặc dù Johnson cho biết, anh vẫn chưa hoàn thành kế hoạch cho phần phim thứ ba nhưng sự phấn khích của vị đạo diễn này có thể làm an lòng người hâm mộ của loạt phim. Với việc "Glass Onion: A Knives Out Mystery" được sản xuất tương đối nhanh chóng sau khi Netflix mua lại quyền sở hữu loạt phim, có lẽ phần 3 sẽ nhanh chóng đến với khán giả.

Netflix đã tung ra trailer của "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Bộ phim dự kiến công chiếu trên Netflix vào ngày 23/12, "Glass Onion: A Knives Out Mystery" sẽ đóng vai trò là phần tiếp theo của loạt phim Knives Out. Tác phẩm trinh thám bí ẩn sắp ra mắt sẽ tiếp tục nối tiếp quá trình khai thác về các vụ án của thám tử Benoit Blanc.

Tuy nhiên, Benoit Blanc sẽ là nhân vật duy nhất trở lại khi phần còn lại của dàn diễn viên sẽ thay đổi. Thay vì tập trung vào một gia đình duy nhất, Knives Out 2 sẽ theo chân tỷ phú công nghệ Miles Bron và những người bạn của ông điều tra một vụ giết người trên hòn đảo riêng ở Hy Lạp.