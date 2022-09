Trailer bộ phim "Glass Onion: A Knives Out Mystery".

Với việc tung ra trailer đầu tiên của "Glass Onion: A Knives Out Mystery", bộ phim cuối cùng đã tiết lộ tầm quan trọng của mình. Dự kiến công chiếu trên Netflix vào ngày 23/12, "Glass Onion: A Knives Out Mystery" sẽ đóng vai trò là phần tiếp theo của loạt phim Knives Out. Tác phẩm bí ẩn sắp ra mắt sẽ tiếp tục nối tiếp quá trình khai thác về các vụ án của thám tử Benoit Blanc.

Tuy nhiên, Blanc sẽ là nhân vật duy nhất trở lại khi phần còn lại của dàn diễn viên thay đổi vì một bí ẩn mới. Thay vì tập trung vào một gia đình duy nhất, Knives Out 2 sẽ theo chân tỷ phú công nghệ Miles Bron và những người bạn của ông điều tra một vụ giết người trên hòn đảo riêng ở Hy Lạp.

Daniel Craig trong trailer "Glass Onion: A Knives Out Mystery". (Ảnh: IT).

Cho đến khi phát hành trailer của "Glass Onion: A Knives Out Mystery", ý nghĩa của cụm từ "Glass Onion" hoàn toàn trừu tượng. Đoạn trailer cuối cùng có thể đã tiết lộ Glass Onion thực sự là gì. Trong một cảnh quay ngắn, đoạn giới thiệu Knives Out 2 cho thấy dinh thự của Bron. Toàn bộ tòa nhà rất ấn tượng, điểm nổi bật nhất của nó là một mái vòm kính khổng lồ trên đỉnh. Mặc dù mái vòm không được nêu tên trong trailer Knives Out 2, nhưng cấu trúc đồ sộ này rất có thể chính là Glass Onion.

Nhìn bề ngoài, Glass Onion đóng vai trò như một công trình kiến trúc đồ sộ. Tuy nhiên, mái vòm có lẽ có một ý nghĩa sâu xa hơn vì "Glass Onion: A Knives Out Mystery" được đặt theo tên của nó. Và trailer của Knives Out 2 không hé lộ bất kỳ hình ảnh chi tiết nào về Glass Onion, đặc biệt là từ bên trong, nên không chắc mái vòm sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện như thế nào. Tuy nhiên, đoạn giới thiệu cho thấy Glass Onion sẽ quan trọng như một địa điểm hoàn hảo cho một bí ẩn giết người và một bối cảnh thậm chí còn đen tối hơn so với Knives Out đầu tiên.

Bối cảnh trong "bom tấn" trinh thám "Glass Onion" của Daniel Craig

Đoạn giới thiệu của "The Glass Onion: A Knives Out Mystery" gợi ý rằng, câu chuyện có thể bắt đầu như một kỳ nghỉ với một bữa tiệc bí ẩn giết người giả. Do đó, dinh thự của Bron trên một hòn đảo biệt lập ban đầu được coi là một địa điểm trò chơi vui nhộn. Tuy nhiên, khi một vụ giết người xảy ra, dinh thự trở thành bối cảnh hoàn hảo cho một bí ẩn thực sự. Với thiết kế độc đáo của nó, Glass Onion nên đóng một vai trò quan trọng trong việc này.

Glass Onion ban đầu có vẻ sẽ hỗ trợ cho cuộc điều tra bằng cách cho phép nhiều nhân vật đưa ra manh mối về các sự kiện mà họ đã thấy. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra vô số lời dối trá, thêm thắt vào bí ẩn.



"Glass Onion: A Knives Out Mystery" sẽ ra mắt khán giả vào ngày 23/12 trên kênh Netflix. (Ảnh: IT).

Ngoài ra, Glass Onion sẽ tương phản với thiết lập của Knives Out đầu tiên theo một cách chính. Trong Knives Out, nhà văn Harlan Thrombey được phát hiện đã chết tại nhà riêng của mình. Mặc dù lâu đài cổ rộng lớn là một địa điểm tuyệt vời cho một điều bí ẩn, phần lớn gia đình của Thrombey đã lớn lên hoặc thường xuyên đến thăm ở đó. Do đó, các nhân vật đã biết nhiều bí mật của ngôi nhà.

Ngược lại, chỉ có Bron là quen thuộc với dinh thự của anh ta trong "Glass Onion: A Knives Out Mystery". Phần còn lại của dàn diễn viên, bạn bè và khách mời của Bron, sẽ không quen thuộc với Glass Onion. Mặc dù mái vòm chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng trailer của "Glass Onion: A Knives Out Mystery" đã gợi ý rằng, Glass Onion sẽ rất quan trọng do làm cho bí ẩn càng trở nên phức tạp và bất ngờ hơn.