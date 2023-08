Danko Group bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KĐT Danko City

Với phương châm luôn đặt quyền lợi cư dân lên hàng đầu, trong thời gian qua, Danko Group đã liên tục làm việc với các cơ quan thẩm quyền để hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân đã hoàn tất thủ tục tài chính và hồ sơ pháp lý cá nhân theo đúng các thỏa thuận đã cam kết.

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cư dân thể hiện cam kết của Danko Group về pháp lý sản phẩm

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư Danko Group cho biết: "Với việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cư dân Danko City có thể yên tâm hoàn toàn về tính pháp lý cao nhất của dự án, chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của cư dân đối với sản phẩm bất động sản. Người dân có thể sẵn sàng vào ở, an cư tại khu đô thị, cũng như dành tặng tài sản giá trị bền vững cho thế hệ sau".



Ông Đỗ Linh - đại diện CĐT Danko Group phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ niềm vui tại buổi lễ, chị Nguyễn Thu Hường cho biết, chị rất vui mừng khi chính thức được nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của gia đình. Chị cũng bày tỏ sự tin tưởng, hài lòng về phong cách phục vụ, những cam kết thực hiện dự án của Chủ đầu tư.



Còn anh Nguyễn Thanh Tùng cho hay, anh sẽ đưa ông bà, gia đình đến Danko City sinh sống trong năm sắp tới.

Niềm vui của cư dân Danko City khi nhận được giấy tờ pháp lý chứng minh sở hữu cao nhất của sản phẩm BĐS

Được khởi công xây dựng vào tháng 7/2019, Danko City đã trở thành Khu đô thị đáng sống bậc nhất Thái Nguyên, hội tụ cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại với hệ thống tiện ích cao cấp và dịch vụ chuyên nghiệp.



Khu đô thị có quy mô gần 50ha, mật độ xây dựng là 37% được phát triển với các dãy nhà ở kết hợp thương mại (shophouse), khu trung tâm thương mại, dịch vụ; khu biệt thự đẳng cấp…theo lối kiến trúc cảnh quan Tân cổ điển đẳng cấp. Danko City cũng sở hữu loạt tiện ích cao cấp, độc quyền như quảng trường ánh sáng The Light với cổng chào KĐT lớn nhất Việt Nam rộng 5.000m2, sân khấu nhạc nước "triệu đô" The Harmony, quảng trường Victoria rộng 35.000m2, phố đi bộ The Rome, bến du thuyền Monaco, Trung tâm thương mại và dịch vụ Danko Plaza rộng 5.000m2 - trung tâm thương mại dịch vụ lớn nhất Thái Nguyên tính đến hiện tại.

Danko City hiện là KĐT đáng sống bậc nhất Thái Nguyên

Năm 2020, Danko City đã được vinh danh Giải thưởng Khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam" do DOT Property Vietnam Awards bình chọn; Đạt Top 10 khu đô thị đáng sống nhất 2021 do Tạp chí BĐS Việt Nam và Viện nghiên cứu BĐS Việt Nam bình chọn; Giải Vàng cho Cảnh quan Khu đô thị - hạng mục Các dự án đã được đầu tư xây dựng trong Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ III - Do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào tháng 7/2023.



Trong buổi lễ, niềm vui của cư dân Danko City còn được nhân đôi với những quà tặng đặc biệt từ chủ đầu tư Danko Group. Đó là phần quà trị giá 01 năm miễn phí dịch vụ tại khu đô thị và gói thi công móng trị giá 100 triệu khi các cư dân triển khai thi công trong năm 2023.

Đây là nỗ lực cho những cam kết của chủ đầu tư nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng, cùng với sự phát triển bền vững của KĐT Danko City - một cộng đồng tinh hoa, đẳng cấp trong tương lai.