Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi phải "chờ thời" để làm Đất rừng phương Nam

"Đất rừng Phương Nam" bản điện ảnh đánh dấu sự hợp tác của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng với những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh như nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, đạo diễn hình ảnh Diệp Thế Vinh, giám đốc âm nhạc Đức Trí. Đồng thời, dự án điện ảnh này còn có sự tham gia đặc biệt ở vai trò cố vấn sản xuất của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người từng làm nên thành công của "Đất phương Nam bản" truyền hình.

"Đất rừng Phương Nam" bản điện ảnh đánh dấu sự hợp tác của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng với những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh. Ảnh: NVCC

Được biết, dự án này được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ấp ủ đến nay đã được 5 năm. Cảm hứng nào khiến anh bắt tay thực hiện bộ phim này bản điện ảnh?

- Tôi là dân gốc miền Tây và mê phim truyền hình "Đất phương Nam". Tôi muốn làm phim về khí chất, văn hóa con người miền Nam và "Đất rừng phương Nam" cũng là tác phẩm văn học tôi thích.

Bộ phim truyền hình "Đất phương Nam" đã nằm trong lòng người xem, đây là phim gần gũi với khán giả và tôi làm phim với góc nhìn khác, điều kiện làm phim khác, tôi tin phim sẽ tạo được sự mới mẻ. Ngày xưa làm phim "Đất phương Nam" vì điều kiện làm phim truyền hình còn thiếu nhiều thứ, khó mà hoàn thiện được cảnh quay trong rừng.

Sau khi xem phim "Đất phương Nam", bản thân tôi cũng e dè, cách đây 5 năm tôi đã đưa ý tưởng làm phim "Đất rừng phương Nam" nhưng điều kiện khó khăn. Vì phim này ít kinh phí sẽ khó làm và phim ra khó bắt kịp xu hướng cảm xúc của khán giả lúc bấy giờ nên tôi cũng phải chờ thời cho đến hôm nay.

Vậy thời điểm này đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thấy có thuận lợi gì để làm phim "Đất rừng phương Nam"?

- Tôi thấy có 3 điều thuận lợi. Thứ nhất, thời trước những phim thương mại người ta chỉ gói gọn trong kinh phí vừa phải. Sau này phim đầu tư lớn sẽ chắc chắn có hiệu quả lớn, đạt doanh thu cao. Câu chuyện phim cũng được đầu tư hơn vì khán giả bây giờ cũng cần những phim sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn.

Thứ hai, làm phim lúc đó, để tìm cảnh phục dựng cũng khó vì không đủ điều kiện kinh phí dựng cảnh lại. Bây giờ có kinh phí và có cả kỹ thuật, kỹ xảo phục dựng phim tiến bộ hơn. Thứ 3 là từ một câu chuyện phim truyền hình dài hơn chục tập giờ tôi dựng thành phim điện ảnh dài 120 phút thì cũng khó khăn cần chuẩn bị kỹ. Mình cần biết cái gì nên kể, cái quen thuộc phải kể ra sao và kể cái mới mẻ cho khán giả sao cho thu hút. 5 năm nghe dài nhưng với phim lớn thì một dự án với 5 năm chuẩn bị là bình thường.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng, bây giờ là thời điểm thích hợp để làm bản điện ảnh "Đất rừng phương Nam". Ảnh: NVCC

"Không tìm được An , tôi sẽ không quay phim" là câu nói đùa của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng?

- Tôi nói thật! Vì phim nói về hành trình tìm cha của cậu bé An thì 50% của phim phải tạo nên một cậu bé An được yêu thương. Phim truyền hình "Đất phương Nam" thành công một phần do dàn diễn viên quá hay, hợp vai như An của Hùng Thuận, đó là chìa khóa để phim đến với khán giả.

An trong trí tưởng tượng của tôi cũng phải đáng yêu như vậy thì mới thành phim được. Có những phim không diễn viên này thì có diễn viên khác thay được nhưng với phim "Đất rừng phương Nam" thì phải là một cậu bé An đáng yêu ngay từ tạo hình, đây là chìa khóa cho phim "Đất rừng phương Nam".

Với nhà sản xuất thực dạn dày kinh nghiệm và tài năng như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh có thể đào tạo diễn viên mà...

- Cũng khó à nha! Diễn viên đông nhưng nhìn thế hệ diễn viên để tìm người xuất sắc cũng không phải nhiều. Và diễn viên nhí càng hiếm do không phải phụ huynh nào cũng cho con đóng phim. Ngoài ra, quay phim trẻ con còn nhiều vấn đề như sức khỏe vì An phải cưỡi trâu, bắt rắn… không phải diễn viên nào cũng chịu làm và làm được.

Mình phải tìm được cậu bé có gương mặt tạo cảm tình, có khiếu diễn xuất nhưng có sự chân chất và có điều kiện đóng phim dài ngày được. Bây giờ, tôi vẫn đi tìm một cách rộng rãi khắp nơi.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng muốn làm phim văn hóa con người Việt Nam. Ảnh: NVCC

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng bắt đầu những phim với nhiều xu hướng mới như: "Nụ hôn thần chết", "Mỹ nhân kế", "Tháng năm rực rỡ", "Tiệc trăng máu"... Đến phim "Đất rừng phương Nam" cũng là một đề tài mới để anh thỏa sức sáng tạo. Vậỵ có lý do và áp lực nào khi anh luôn đi đầu khai phá thực hiện những dự án này?

- Thật ra với nghề của tôi khi nào còn áp lực là còn đam mê. Khi bắt tay thực hiện dự án nào tôi cũng áp lực. Chính áp lực đôi khi là thử thách như một người đi phiêu lưu cần phải khám phá thế giới và cả khám phá bản thân mình nữa. Điều này làm cho nghề nghiệp tôi thú vị hơn. Tôi từng làm phim thị trường, phim ca nhạc thì sắp tới tôi thích làm phim văn hóa con người Việt Nam để khi xem khán giả thấy tinh thần dân tộc chảy trong mỗi con người.

Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chia sẻ!