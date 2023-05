Đạo diễn phim Việt duy nhất tham dự Cannes 2023 là ai?

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 (từ 16 đến 27/5) hứa hẹn là một đại tiệc lớn nhất của điện ảnh thế giới. Liên hoan phim Cannes lần này có 21 bộ phim tranh giải chính thức (Cành cọ vàng) cùng nhiều bộ phim tham gia ở các hạng mục khác.



"Bên trong vỏ kén vàng” là tác phẩm duy nhất của Việt Nam được lựa chọn trình chiếu trong sự kiện Director’s Fortnight, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2023.

Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell) của Phạm Thiên Ân được ban tổ chức giới thiệu là tác phẩm đầu tay của anh, chưa có thêm thông tin, hình ảnh. Phim do đạo diễn sản xuất từ năm 2020, được phát triển từ phim ngắn Stay Awake, Be Ready (Hãy thức tỉnh và sẵn sàng) - từng giành giải cao nhất ở nhánh Director’s Fortnight, LHP Cannes 2019. Tác phẩm thuộc thể loại tâm lý - hành trình pha giả tưởng, kể về chàng trai đưa xác chị dâu bị tai nạn về chôn ở quê. Sau đó, anh bắt đầu tìm người anh trai thất lạc nhiều năm ở vùng núi Việt Nam.

Phạm Thiên Ân (sinh năm 1989) thuộc thế hệ làm phim trẻ được đánh giá cao. Anh từng giành giải nhì cuộc thi Làm phim ngắn 48 giờ năm 2014. Năm 2018, phim Câm lặng (The Mute) của anh chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Spring và được chọn tranh giải ở gần 15 Liên hoan phim Quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen.

Phạm Thiên Ân học chuyên ngành tin học, từng định cư tại Hoa Kỳ. Ảnh: Người nổi tiếng

Phim ngắn Stay Awake, Be Ready của Phạm Thiên Ân được tuyển chọn để tranh giải tại khuôn khổ chương trình Quinzaine des Réalisateurs - Hai tuần của các đạo diễn. Bộ phim Stay Awake, Be Ready đã giành giải Illy ở hạng mục Phim ngắn hay nhất. Quinzaine des Réalisateurs ra đời từ năm 1969, là một sự kiện hoàn toàn độc lập với LHP Cannes. Đây là giải thưởng dành cho những tác phẩm điện ảnh của những đạo diễn chưa có tên tuổi từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế, có nhiều đạo diễn nổi tiếng từ Liên hoan phim Quinzaine des Réalisateurs.



Trong quá trình học tập tại Đại học Hoa sen, Phạm Thiên Âm đã cảm thấy đam mê với điện ảnh. Mỗi buổi tối cuối tuần, anh cùng các bạn của mình đi xem phim cùng nhau. Thời gian đó, họ thường xem những bộ phim của Hollywood.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tìm được một công việc là làm dựng phim. Chính công việc này dẫn Phạm Thiên Ân đến với điện ảnh. Anh bắt đầu tìm hiểu cách dựng phim trên máy tính. Trong quá trình học cách dựng phim, anh xin việc vào một công ty chuyên quay video đám cưới, phim tài liệu và đã được nhận vào làm.

Trong quá trình làm việc tại đây, Thiên Ân có thời gian tiếp xúc sâu hơn với điện ảnh. Anh đã rủ một số người bạn tham dự cuộc thi "Làm phim ngắn 48 giờ" và đã giành giải nhì cùng một số giải về quay phim, đạo diễn. Sau cuộc thi này, Thiên Ân cùng gia đình sang Houston, Texas định cư. Từ đó, anh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn nền điện ảnh của Pháp.

Với vốn kiến thức về điện ảnh, Thiên Ân đã quay về Việt Nam để làm một số phim ngắn. Bộ phim đầu tay của anh là đã không thành công. Cho đến bộ phim tiếp theo là Câm lặng (The Mute) đã được công chiếu tại một số liên hoan khá uy tín. Bộ phim Hãy tỉnh thức và sẵn sàng của Thiên Ân đã được tham dự chương trình Tuần lễ đạo diễn tại Cannes và cuối cùng đã đoạt giải.

Ngoài phim Bên trong vỏ kén vàng, Việt Nam còn có 70 phim tham dự chợ phim tại Cannes. Chợ phim Marché du Film ở Cannes cũng là cơ hội để các nhà làm phim Việt tìm kiếm các đối tác phù hợp nhằm bán phim ra nước ngoài. Đây là một trong những chợ phim lớn nhất thế giới. Marché du Film 2023 sẽ có khoảng 280 gian hàng cùng hơn 1.300 đại diện phát hành phim từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Các phim tham dự chợ phim bao gồm: Tro tàn rực rỡ, Đêm tối rực rỡ, Mười, Chị chị em em 2, Rừng thế mạng, Chuyện ma gần nhà, Bắc Kim Thang...