Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar sẽ nhận giải Women In Motion Award tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Giải thưởng danh giá này ghi nhận những phụ nữ có đóng góp to lớn và có tầm ảnh hưởng lớn, mang lại danh tiếng cho ngành công nghiệp điện ảnh. Dương Tử Quỳnh sẽ đứng vào hàng ngũ những "nữ tướng" từng chiến thắng trước đó, ví dụ như Jane Fonda, Susan Sarandon, Isabelle Huppert và Viola Davis.

Ông François-Henri Pinault, người nằm trong ủy ban bầu chọn cho biết, Dương Tử Quỳnh luôn cố gắng phá vỡ mọi khuôn mẫu và Giải thưởng Women In Motion là sự lựa chọn hiển nhiên.

Dương Tử Quỳnh được vinh danh tại LHP Cannes

Dương Tử Quỳnh được vinh danh tại Cannes. (Ảnh: IT).

Sự đóng góp của Dương Tử Quỳnh cho ngành công nghiệp điện ảnh kéo dài hơn ba thập kỷ và cô đã tham gia nhiều bộ phim được giới phê bình đánh giá cao, đơn cử như "Ngọa hổ tàng long", "Hồi ức của một Geisha" và "Tomorrow Never Dies". Khả năng thể hiện các nhân vật nữ có tính cách mạnh mẽ đã mang lại cho cô một lượng người hâm mộ trung thành trên toàn thế giới.

Dương Tử Quỳnh cũng từng là thành viên của Ban giám khảo cuộc thi Cannes năm 2002, cô đã trao giải Cành cọ vàng cho bộ phim truyền hình về Thế chiến thứ 2 của Roman Polanski "The Pianist". "Ngọa hổ tàng long", bộ phim của Lý An ra mắt năm 2000 mà Dương Tử Quỳnh thủ vai cũng từng được công chiếu tại liên hoan phim. Sự đóng góp của Dương Tử Quỳnh với liên hoan phim và ngành công nghiệp điện ảnh nói chung khiến cô trở thành ứng cử viên lý tưởng cho Giải thưởng Women In Motion.

Chiến thắng gần đây của Dương Tử Quỳnh tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong "Everything Everywhere All at Once" củng cố thêm vị trí của cô với tư cách là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trong thế hệ của mình. Frémaux cho biết: "Trong suốt sự nghiệp của mình, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã không ngừng khám phá những khả năng mới. Cô tìm tòi nhiều đến mức điều này đã trở thành thương hiệu của cô đối với đông đảo khán giả quốc tế. Những giải thưởng mà Dương Tử Quỳnh nhận được chỉ đơn giản là kết quả tất yếu của cuộc hành trình đặc biệt này".

Dương Tử Quỳnh cũng tận dụng khả năng và vị trí của mình để bảo vệ quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Cô là đại sứ thiện chí của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và đã làm việc không mệt mỏi để nâng cao nhận thức về các vấn đề của phụ nữ trên toàn thế giới. Hoạt động tích cực của cô đã truyền cảm hứng cho vô số phụ nữ trên khắp thế giới.

Những đóng góp của Dương Tử Quỳnh cho ngành công nghiệp điện ảnh và với tư cách một nhà hoạt động cho phụ nữ đã khiến cô trở thành người tiên phong, cũng như là nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau. Giải thưởng Women In Motion là sự vinh danh phù hợp cho sự nghiệp đặc biệt của Dương Tử Quỳnh.