Đặt mục tiêu doanh thu phân bón 3.320 tỷ đồng, Supe Lâm Thao áp dụng những "chiêu" gì?

Supe Lâm Thao kì vọng đạt doanh thu 3.320 tỷ đồng

Sau những ngày nghỉ Tết, đón Xuân, các đơn vị trong toàn Công ty CP supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) đã bắt tay vào lao động, sản xuất với một khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Ngay từ những ca sản xuất đầu tiên bắt đầu chạy máy trong ngày mùng 4 Tết được vận hành ổn định, đảm bảo về chất lượng, các thiết bị dự phòng đều trong tình trạng tốt.



Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trước khi trở lại đơn vị làm việc, toàn bộ người lao động của Công ty đều được xét nghiệm Covid-19. Tại nơi làm việc, công nhân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,… Đây là những quy định được Công ty duy trì thực hiện thường xuyên giúp đơn vị kiểm soát tốt tình hình, hạn chế dịch lây nhiễm chéo làm gián đoạn sản xuất.

Công nhân Supe Lâm Thao tích cực đóng bao phân bón để kịp thời đáp ứng các ơn hàng.

Ông Văn Khắc Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2021, Supe Lâm Thao đã đạt nhiều kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.025 tỷ đồng, bằng 106,7% kế hoạch năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.905 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách 52 tỷ đồng, bằng 120,9% kế hoạch năm, tăng 136% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế của Supe Lâm Thao đạt 85 tỷ đồng, bằng 236,1% kế hoạch năm, tăng 240% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,67 triệu đồng/người/tháng, tăng 23,9% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Supe Lâm Thao đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.172 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.230 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Sản phẩm phân bón mới được người tiêu dùng ưa chuộng

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty tiếp tục tổ chức sản xuất hợp lý đảm bảo chất lượng sản phẩm được duy trì, giữ vững; kết hợp phòng chống dịch hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng phân bón của bà con nông dân.

Đồng thời, Supe Lâm Thao tiếp tục đổi mới công tác quản trị; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, triển khai gắn tem thông minh có gắn mã QR-code trên bao bì sản phẩm, phát triển các loại sản phẩm mới; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người lao động.

Trước đó, ngày 14/1/2022, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức xuất bán sản phẩm phân bón Supe lân vi sinh Lâm Thao đầu tiên ra thị trường. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt khi Supe Lâm Thao thực hiện thành công việc kết hợp giữa phân bón vô cơ và vi sinh vật có ích, tạo ra sản phẩm độc đáo, phù hợp xu hướng của nền nông nghiệp xanh bền vững.

Ngày 14/1/2022, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức xuất bán sản phẩm phân bón Supe lân vi sinh Lâm Thao đầu tiên ra thị trường.

Ông Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết, Supe lân vi sinh Lâm Thao có thành phần chủ yếu là Supe lân truyền thống và các chủng vi sinh vật Bacillus có ích.

"Qua quá trình thử nghiệm, nghiên cứu và phát triển chúng tôi đã thực hiện thành công công nghệ cấy vi sinh sống, tồn tại lâu dài trên nền sản phẩm phân bón vô cơ, nhất là sản phẩm supe lân, và đã chính thức sản xuất được sản phẩm Supe lân vi sinh Lâm Thao. Sản phẩm này đã hội tụ đầy đủ các ưu điểm của từng thành phần tạo nên nó, đồng thời tạo ra các ưu điểm mới vượt trội nhờ sự kết hợp tối ưu của các thành phần nêu trên" - ông Tùng thông tin thêm.

Đầu năm 2021, Supe Lâm Thao cũng đã ra mắt dòng sản phẩm NPK Lâm Thao hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới và sản phẩm Hữu cơ khoáng Lâm Thao. Tuy mới xuất hiện trên thị trường, song 2 sản phẩm đã được người sử dụng tin dùng và đánh giá cao, với sản lượng tiêu thụ xấp xỉ 8.000 tấn phân bón hữu cơ khoáng và 8.000 tấn NPK hàm lượng dinh dưỡng cao ngay trong năm đầu tiên ra mắt thị trường.

Anh Nguyễn Đức Sơn, Trưởng ca Xí nghiệp NPK1 của Công ty tâm sự: Năm vừa qua tuy Công ty còn gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn được Công ty quan tâm, chăm lo chu đáo và thực hiện đầy đủ các chế độ với người lao động, do vậy tôi rất phấn khởi. Ngay từ đầu xuân mới, tôi đã xác định cho mình một tinh thần làm việc tích cực, cố gắng thực hiện vượt định mức và động viên anh em trong ca hăng hái làm việc, góp sức vào sự phát triển chung của Công ty.