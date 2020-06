"Đất vàng" 15.000m2 ở Quảng Nam: Doanh nghiệp "cọc" 700 triệu đồng để "giữ chỗ"?

Ngày 30/6, sau khi Dân Việt có bài viết "Quảng Nam: Doanh nghiệp nào được ưu ái cấp hơn 15.000m2 "đất vàng"?", phóng viên đã có buổi làm việc với ông Phan Lạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư giáo dục ABC.

Có giấy phép xây dựng chỉ sau một ngày được thuê đất

Ông Phan Lạnh cung cấp các quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Nam, giấy phép xây dựng dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế tại phường An Phú do Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cấp, cùng đơn xin miễn giảm tiền thuê đất theo quyết định 29 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 2610 của UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi 15.379,07m2 đất sạch cho thuê để xây dựng trường

Theo quyết định số 2610 ngày 15/8/2019 do ông Lê Trí Thanh (lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, hiện là Chủ tịch UBND tỉnh này) ký về việc thu hồi 15.379,07m2 đất bằng chưa sử dụng (đất đã giải phóng mặt bằng sạch; hiện do Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng TP.Tam Kỳ quản lý) cấp cho Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC thuê để đầu tư xây dựng Trường liên cấp song ngữ quốc tế tại phường An Phú.

Trong quyết định 2610 nêu rất rõ, yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC có trách nhiệm nộp tiền thuê đất và các khoản khác (nếu có) vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; hoàn trả giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định tại Quyết định 1616 của UBND tỉnh vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

Chỉ sau một ngày có được quyết định 2610, Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC "nhanh tay" có được giấy phép xây dựng cho Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp

Bên cạnh đó, quyết định còn giao cho Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai hướng dẫn, cấp phép xây dựng công trình Trường liên cấp song ngữ quốc tế theo đúng quy định; Sở Tài chính, Sở KHĐT tỉnh có chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, theo dõi việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC.

Điều đáng nói, chỉ sau một ngày từ quyết định số 2610 của UBND tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC đã "nhanh tay" có được giấy phép xây dựng của Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai do ông Trần Đình Quang (Phó trưởng Ban) ký cấp giấy phép xây dựng theo quyết định số 13.

Ngạc nhiên hơn, dù chưa nộp đủ tài chính tại quyết định 2610 của UBND tỉnh yêu cầu nhưng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC liền triển khai ngay việc khởi công xây dựng và tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường liên cấp song ngữ Quốc tế Quảng Nam Academy...

Với giấy phép trong tay, Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC nhanh chóng "chạy đua" xây dựng trường cho kịp để được hưởng ưu đãi theo quyết định 29 của UBND tỉnh Quảng Nam

Chỉ sau thời gian xây dựng và đưa vào hoạt động thì ngày 1/6/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 1461 (do ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký) phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC thuê đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường Liên cấp song ngữ quốc tế tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ. Đơn giá đất cụ thể (thời hạn 70 năm) là 10.011.000 đồng/m2. Như vậy khu "đất vàng" 15.379,07m2 có giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (chủ đầu tư Khu dân cư phía Tây đường An Hà-Quảng Phú) căn cứ các quy định của Nhà nước về thu tiền đất và giá đất cụ thể phê duyệt tại Điều 1 để xác định tiền thuê đất trả một lần và thông báo cho Công ty Đầu tư giáo dục ABC nộp tiền thuê đất vào ngân sách theo đúng quy định.

Thế nhưng đến thời điểm này, Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC vẫn chưa thực hiện tài chính mà "ngồi" chờ quyết định miễn tiền thuê đất của UBND tỉnh.

Giá trị đất hơn 150 tỷ, mới nộp được 700 triệu đồng

Về vấn đề này, ông Phan Lạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư giáo dục ABC, chủ đầu tư Dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế tại phường An Phú, cho biết trường được xây dựng theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh và giấy phép xây dựng của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai là hoàn toàn đúng quy định, không có việc xây dựng sai trái và vượt ngoài phạm vi giấy phép được cấp.

"Trước khi quyết định đầu tư, UBND tỉnh đã đăng trên báo Đấu thầu 3 tháng để kêu gọi nhà đầu tư. Đặc biệt, trong hồ sơ mời thầu có nêu là được miễn tiền thuê đất nên nhà đầu tư mới giám đầu tư, chứ không miễn ai dám bỏ ra số tiền lớn vậy để đầu tư", ông Lạnh nói.

Ông Phan Lạnh - Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC làm việc với phóng viên Dân Việt

Ông Phan Lạnh nói thêm, khi dự án được thực hiện xong, đoàn liên ngành của tỉnh sẽ kiểm tra nếu đúng đối tượng xã hội hóa theo Nghị định 59, 69 và quyết định 1466 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 29 của UBND tỉnh thì được miễn. "Nếu được miễn, nhà đầu tư chỉ hoàn trả số tiền giải phóng mặt bằng. Còn không được miễn thì nhà đầu tư phải nộp hết cả tiền thuê đất và tiền giải phóng mặt bằng", ông Lạnh cho biết.

Khi được hỏi, hiện đơn vị đã nộp tiền thuê đất chưa? Ông Phan Lạnh trả lời, đơn vị chỉ mới nộp được 708 triệu đồng chi phí thương mại lô đất. Còn 2,5 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng, mới đây UBND thành phố Tam Kỳ có yêu cầu nộp nhưng đơn vị chưa nộp vì vẫn phải chờ quyết định 29 có miễn hay không, nếu được miễn thì đơn vị mới trừ số tiền 2,5 tỷ đồng này.

Đơn xin miễn tiền thuê đất theo quyết định 29 của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC đã được gửi cho Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai

Ông nghĩ như thế nào trước phản ứng của các ngành chức năng vì quyết định 29 miễn tiền thuê đất không phù hợp, quá "ưu ái"? - Phóng viên Dân Việt tiếp tục hỏi.

Ông Lạnh phân trần: "Đây chủ trương lớn của tỉnh Quảng Nam và công khai minh bạch. Để được hưởng theo quyết định 29 của UBND tỉnh, đơn vị phải chạy đua hoàn thành trước năm 2020. Dự án này rất lớn, nên ai có tâm huyết thì mới dám đầu tư. Đặc biệt, mục đích đầu tư ở đây là chính đáng chứ không có chuyện xí phần, chiếm chỗ rồi bán, chuyển nhượng lại để kiếm lời là không có".