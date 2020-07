Đầu độc chị họ để cướp chồng: Bi kịch, nỗi đau của người đàn bà yêu cuồng dại

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa, ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đã đưa bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) ra xét xử. Trang bị viện KSND tỉnh Thái Bình truy tố về tội danh Giết người.

Bị hại trong vụ án này là chị N.T.H. (trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là người không hề quen biết và không có mâu thuẫn, oán thù gì với Lại Thị Kiều Trang.

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang luôn cúi gằm mặt tại phiên xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, bằng động cơ đê hèn, Trang lập mưu sát hại chị họ là chị Đàm Thị Hải Yến để cướp chồng chị này bằng trà sữa chứa xyanua. Chị Yến không chết nhưng đã khiến chị H. tử vong.

Bi kịch bắt đầu nảy sinh khi Trang thường xuyên sang nhà chị Yến chơi. Tại đây, Trang gặp gỡ anh Phạm Văn Quyền (chồng chị Yến) và đôi bên bắt đầu nảy sinh tình cảm. Qua thời gian, tình cảm lớn dần, vượt quá giới hạn trở thành mối quan hệ yêu đương.

Điều cay đắng, chị Yến không hề hay biết mối quan hệ trái luân thường đạo lý giữa chồng và em họ. Trong một khoảng thời gian dài, Quyền và Trang nhiều lần đưa nhau đến các nhà nghỉ ở Thái Bình và Nam Định để quan hệ tình dục với nhau.

Nhận thức được hành vi sai trái, trái với luân thường đạo lý của mình và cảm thấy có lỗi với vợ con, tháng 10/2019, Quyền đã chủ động nói lời chia tay với Trang để giữ hạnh phúc gia đình. Điều này khiến Trang buồn chán và nảy sinh oán hận. Trang xin Quyền một chiếc áo để giữ làm kỷ niệm.

Mục đích ban đầu, Trang lên mạng internet tìm mua xyanua nhằm tự tử. Sau đó, Trang thay đổi ý định, âm mưu dùng chất độc này để sát hại chị họ để thoải mái quan hệ yêu đương với người anh rể.

Biết chị Yến thích uống trà sữa, Trang mua 6 cốc trà bỏ chất độc xyanua vào 4 cốc thì hết, rồi thuê người đưa 6 cốc trà đến nơi làm việc của chị Yến. Chị Yến không có ở cơ quan, đồng nghiệp của chị là chị N.T.H. uống phải loại trà kịch độc này và đã tử vong.

Ngoài ra, còn có 2 mẹ con đồng nghiệp của chị Yến cũng uống trà do Trang thuê người đem tới nhưng may mắn uống 2 cốc không có độc nên may mắn thoát chết.

Theo HĐXX, việc chị Yến không chết là nằm ngoài mong muốn của Trang, các nạn nhân còn lại thoát chết chỉ là may mắn. Động cơ phạm tội của Trang là đê hèn và tàn độc nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. Bản án sơ thẩm hình sự với mức án tử hình là xác đáng.

HĐXX đặt câu hỏi với Trang, tại sao Quyền đã chủ động chia tay, biết được mối tình này là trái với luân thường đạo lý mà bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội đến cùng nhằm chiếm đoạt chồng người khác? Trang im lặng, không trả lời được.

Những đứa trẻ ngơ ngác tại tòa chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ.

Tại phiên tòa, 3 bé gái bé bỏng của chị H. đầu đội vành khăn trắng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chạy quanh hội trường khiến ai cũng phải xót xa. Người mẹ chị H. thỉnh thoảng đưa khăn lên lau những giọt nước mắt thương cho số phận người con gái phải chết oan.

Suốt phiên xử, Lại Thị Kiều Trang trừ những lúc trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo luôn cúi gằm mặt và luôn miệng tỏ ra hối hận. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn.

Sau khi tòa tuyên án, Trang nhanh chóng được lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp rời tòa trở về nơi giam giữ.

Chỉ vì sự yêu đương mù quáng của Quyền và Trang đã khiến nhiều gia đình liên quan đến vụ án lâm vào cảnh ly tán, lục đục, chồng mất vợ, con thơ mất mẹ, mẹ già mất con…

Trên thế gian này, tình yêu và mọi sự yêu thương không bao giờ có lỗi, nhưng nếu bất chấp tất cả, chà đạp và làm băng hoại các giá trị đạo đức thì đều phải trả bằng cái giá đắt.