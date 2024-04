Đấu giá bộ bikini của biểu tượng gợi cảm Raquel Welch

Mới đây, nhà đấu giá Julien’s Auctions thông báo họ đã bán toàn bộ các vật phẩm trong buổi đấu giá đặc biệt kỷ vật của huyền thoại sắc đẹp Raquel Welch. Cuộc đấu giá mang tên "Bombshell: Bộ sưu tập Raquel Welch" có gần 500 vật phẩm thuộc sở hữu của huyền thoại sắc đẹp này.

Buổi đấu giá đã diễn ra tại Los Angeles và được tổ chức trực tuyến. Trang phục, phụ kiện, giải thưởng, kỷ vật và chiếc Mercedes-Benz SL 550 Convertible 2018 của biểu tượng điện ảnh gợi cảm này đều được đem ra đấu giá.

Tổng doanh thu buổi đấu giá đạt 1,08 triệu USD, cao gấp ba lần rưỡi ước tính ban đầu.

Welch nổi tiếng với các vai diễn mang tính biểu tượng trong các bộ phim: "Fantastic Voyage", "Myra Breckinridge", "The Three Musketeers", và "One Million Years B.C".

Bộ bikini mang tính biểu tượng của Raquel Welch được đấu giá. Ảnh: Deadline.

Giải Quả Cầu Vàng năm 1975 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong thể loại phim hài hoặc nhạc kịch cho vai diễn trong "The Three Musketeers" đã đạt mức giá 26.000 USD, cao gấp tám lần rưỡi ước tính ban đầu là 3.000 USD.

Bộ trang phục bikini hai mảnh được Raquel Welch mặc khi cô đóng vai Lillian Lust trong bộ phim hài "Bedazzled" năm 1967 đã được bán với giá 22.750 USD, cao gấp bốn mươi lăm lần so với ước tính ban đầu. Phần trên và dưới được đính những hạt kim sa trong suốt và phần dưới có những sợi dài bằng hạt nhựa trong suốt.

Hình ảnh mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của Welch là bộ bikini bằng da lộn và lông giả theo phong cách "One Million Years B.C".

Bộ trang phục này từng được Welch mặc trong chương trình truyền hình đặc biệt "Really, Raquel" năm 1974 đã được bán với giá 13.000 USD, gấp 26 lần ước tính ban đầu là 500 USD.

Một bức ảnh có khung được Raquel Welch sở hữu, trong đó cô mặc bộ bikini bằng da hươu từ bộ phim sử thi thời tiền sử cũng được bán với giá 4.550 USD, gấp bốn mươi lăm lần ước tính ban đầu là 100 USD.

Các điểm nổi bật khác bao gồm: Bằng tốt nghiệp trung học La Jolla năm 1958, được cấp cho Jo-Raquel Tejada (Raquel Welch) cùng với phiếu điểm năm cuối cấp của cô đã được bán với giá 3.250 USD, cao gấp hơn mười sáu lần ước tính ban đầu là 200 USD.

Raquel Welch: Biểu tượng gợi cảm Hollywood vang danh một thời

Raquel Welch, tên khai sinh là Jo Raquel Tejada, là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhà hoạt động người Mỹ. Bà được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất của Hollywood trong thập niên 1960 và 1970.

Welch sinh năm 1940 tại Chicago, Illinois. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 1960 với các vai diễn nhỏ trong phim và truyền hình. Năm 1966, Welch vụt sáng thành ngôi sao sau khi xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng "Fantastic Voyage" và bộ phim phiêu lưu tiền sử "One Million Years B.C.". Hình ảnh Welch trong bộ bikini da lộn trong "One Million Years B.C." đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng nhất trong lịch sử điện ảnh.

Raquel Welch: Biểu tượng gợi cảm Hollywood vang danh một thời. Ảnh: Wiki.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Welch đã tham gia diễn xuất trong hơn 30 bộ phim và 50 chương trình truyền hình. Bà được biết đến với những vai diễn đa dạng trong các thể loại phim như hài kịch, lãng mạn, hành động và phiêu lưu. Một số phim nổi tiếng của Welch bao gồm: "Myra Breckinridge" (1969), "The Three Musketeers" (1973), "Legally Blonde" (2001) và "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me" (1999).

Ngoài diễn xuất, Welch còn gặt hái thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Bà đã phát hành một số album nhạc pop và jazz trong suốt những năm 1960 và 1970. Welch cũng là một nhà hoạt động xã hội tích cực, bà đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện và ủng hộ các phong trào về quyền phụ nữ.

Welch được ghi nhận với những đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí bằng nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm một Quả cầu vàng và một giải Quả mâm xôi vàng. Bà cũng được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1996.

Raquel Welch qua đời vào tháng 2 năm 2023 ở tuổi 82. Bà được nhớ đến như một biểu tượng gợi cảm và một nữ diễn viên tài năng đã cống hiến cho điện ảnh Hollywood trong hơn 50 năm.