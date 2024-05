Dấu hiệu vi phạm hai tội danh trong vụ bắt cóc doanh nhân, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

Bắt cóc doanh nhân, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc

Ngày 13/5, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 11h ngày 11/5, Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) tiếp nhận tin báo việc anh M.V.C - phó giám đốc một công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất tại TP Cần Thơ - bị bắt cóc sau khi di chuyển tới địa bàn huyện này vào ngày 10/5 để gặp khách hàng.

Nhóm đối tượng bắt cóc phó giám đốc công ty sa lưới. Ảnh: CACC

Nhóm bắt cóc đã liên hệ với gia đình anh C., đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc. Phía gia đình anh C. sau đó chuyển trước gần 45 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Tới khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng là anh em ruột Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) là chủ mưu vụ án, đang lẩn trốn tại tỉnh Vĩnh Long.

Tới 0h10 ngày 12/5, được sự phối hợp của Công an tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nghĩa khi đang lẩn trốn ở huyện Trà Ôn.

Khai với cơ quan công an, Nghĩa cho biết đang giam giữ con tin tại một căn nhà thuộc xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Chỉ 30 phút sau, các trinh sát đã tiếp cận, triển khai phương án giải cứu con tin.

Nhận thấy sự việc bại lộ, Nguyên dùng dao kề cổ anh C., yêu cầu cung cấp ô tô và thả Nghĩa, nhằm để các đối tượng dẫn theo con tin bỏ trốn.

Đến 3h20 ngày 12/5, lợi dụng đối tượng mất cảnh giác, Thượng tá Huỳnh Minh Thơ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cùng các trinh sát đã ập vào khống chế thành công đối tượng Nguyên, giải cứu con tin an toàn.

Dấu hiệu vi phạm hai tội danh

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, các đối tượng trong vụ án này có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm, có sử dụng hung khí nguy hiểm, thủ đoạn rất tinh vi, tính chất manh động nên việc cơ quan điều tra vào cuộc kịp thời, bắt giữ, xử lý các đối tượng là rất đáng biểu dương.

Hành vi của các đối tượng được xác định là phạm tội có tổ chức, liên một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là sức khỏe của công dân, quyền tự do thân thể và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo ông Cường, với diễn biến như thông tin ban đầu, đã có đủ căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật hình sự.

Đây là tội danh có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác là cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa và số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu.

Tội danh này có hai nhóm nạn nhân, một người là người bị bắt cóc, người còn lại là người bị đe dọa để chiếm đoạt tài sản. Người bị bắt cóc thì bị đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, người còn lại sẽ là người bị xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản bằng hình thức đe dọa đến người thân của họ.

Ông Cường cho rằng, với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng, nếu bị chứng minh có tội, các đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngoài hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này còn có hành vi cướp tài sản, đây là hành vi dùng vũ lực đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản nên riêng hành vi này có thể cấu thành một tội độc lập là tội cướp tài sản.

Về nguyên tắc, mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần, nếu đối tượng thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, mỗi hành vi đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội độc lập sẽ bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ và có thể khởi tố thêm nhóm đối tượng này về tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật hình sự để điều tra cùng với tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.