Một công nhân tử vong khi đang làm việc tại Công ty TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân Chi nhánh Hưng Yên

Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí đã quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí nêu rõ, hàng năm, các cơ sở theo quy định trên phải thực hiện diễn tập các phương án trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được chấp thuận.

Bên cạnh đó, phải có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt. Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định. Phương tiện, thiết bị đo lường phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ theo quy định. Đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.