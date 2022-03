Đâu là lựa chọn nhà ở tối ưu của các cặp đôi mới cưới?

Phù hợp tài chính với chính sách vay vốn ưu đãi

Điều bận tâm nhất của các cặp đôi mới cưới khi mua nhà đó chính là vấn đề tài chính. Theo các chuyên gia tài chính, mức thu nhập trung bình của các cặp vợ chồng trẻ hiện nay khoảng 25 - 35 triệu đồng. Khi mới kết hôn, nguồn tiền tích lũy chưa nhiều nhưng nếu có thu nhập ổn định và kế hoạch cân đối chi tiêu mạch lạc, việc sở hữu một căn hộ chung cư sẽ có thể nằm trong tầm tay với nhiều cặp đôi trẻ. Đáp ứng các yêu cầu khắt khe, căn hộ 2 phòng ngủ (PN) The Origami thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) hiện đang là nơi an cư lý tưởng của nhiều cặp đôi mới cưới.

Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ, chủ đầu tư dự án The Origami đã đưa ra chính sách mua nhà với ưu đãi vượt trội. Theo đó, khách hàng có thể mua và nhận nhà ở ngay chỉ với 0 đồng, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 100% giá trị căn hộ. Với lãi suất 0%, người mua sẽ không phải trả gốc và lãi lên đến 18 tháng, giảm tải tối đa áp lực về dòng tiền cũng như gánh nặng tài chính.

Hiện nay, các căn hộ The Origami đang trong quá trình bàn giao nên các cặp đôi mới cưới có thể vào ở ngay, cùng với quà tặng gói nội thất An Cường lên tới 150 triệu đồng trong chương trình "Mua nhà ngay, nhận ngay nội thất, các cặp đôi có thể nhanh chóng ổn định chỗ ở và vững vàng xây dựng tổ ấm riêng của mình.

Thiết kế thông minh, phù hợp với nhu cầu thực tế

Các căn hộ 2PN The Origami có diện tích từ 59 - 69m2, với các cặp đôi mới cưới thì dạng căn hộ này "ghi điểm" nhờ tính linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi mục đích sử dụng khi cần. Đặc biệt, tính trong tương lai gần, khi các cặp đôi trẻ có kế hoạch sinh con thì căn hộ 2PN là lựa chọn phù hợp nhất.

Về không gian sống, căn hộ 2PN The Origami có thiết kế thông minh theo xu hướng tối giản đậm chất Nhật, nhấn mạnh vào sự tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện. Điểm nhấn trong thiết kế đó là tạo được tầm nhìn khoáng đạt nhờ lắp đặt những cửa kính lớn, khiến cư dân có thể dễ dàng bao quát cảnh quan xanh mát bên ngoài, đồng thời không gian sống luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên đầy thư thái. Mặt bằng căn hộ được tối ưu từ diện tích đến công năng, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, cực kỳ phù hợp với những cặp đôi trẻ ưa chuộng lối sống thông minh, hiện đại.

Vị trí đắc địa, tiện ích "All in one"

Với một cặp vợ chồng trẻ thì nhu cầu đi lại để làm việc, vui chơi là rất cao. Sở hữu vị trí đắc địa tại TP. Thủ Đức với 2 mặt tiền giáp đường Phước Thiện và đường Vành Đai 3 đi trên cao, cư dân tại khu căn hộ The Origami có thể di chuyển đến các khu vực xung quanh TP. HCM một cách rất thuận tiện và dễ dàng.

Là phân khu thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Origami cũng sở hữu mô hình tiện ích "All in one" đáp ứng mọi nhu cầu. Bộ đôi vườn Nhật độc đáo mang đến chất sống xanh và an yên hiếm có, đặc biệt thích hợp với các gia đình trẻ cần một không gian thư thái sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bên cạnh đó là những tiện ích thiết thực khác như trung tâm thương mại Vincom, Bệnh viện Vinmec, hồ bơi, sân tập gym và khu thể thao,...

Đặc biệt, trong tương lai khi có con nhỏ, các cặp đôi cũng không cần phải vất vả việc chọn trường hay đưa đón con đi học nhờ hệ thống trường học liên cấp từ mầm non cho đến trung học Vinschool ngay trong nội khu, với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng giảng dạy được đánh giá cao. Hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội, căn hộ 2PN tại The Origami - Vinhomes Grand Park hiện đang được các cặp đôi mới cưới săn đón nhiệt tình.