Đâu là lý do khiến sân Hà Tĩnh dễ bị "vỡ"?

Nguyên nhân chính khiến sân Hà Tĩnh bị vỡ được cho là vì BTC sân còn thiếu kinh nghiệm trong khâu tổ chức các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Chưa kể, việc không thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp như lời Trưởng Ban điều hành V.League Nguyễn Trọng Hoài chia sẻ đã không tránh được sự cả nể, không đủ sức nặng để ngăn sức ép từ sự bất chấp của đông đảo CĐV.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa chính là thiết kế của sân Hà Tĩnh vừa mới cải tạo lại có quá ít cổng ra vào nên dễ gây nên tình trạng quá tải ở mỗi cửa soát vé như ở trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội vừa qua.

Cách bố trí cổng ra vào của sân Hà Tĩnh

Theo đó, thiết kế sân Hà Tĩnh có tất cả 8 cổng. Điều đáng nói là ở khu vực khán đài B, khu vực thường xuyên có mặt một lượng lớn CĐV trung thành chỉ có duy nhất 1 cổng. Tương tự như vậy, khán C, D cũng chỉ có 1 cổng, cổng C5 trùng với B2-5, D8 trùng B1-7. Khán đài A sân Hà Tĩnh bố trí 3 cổng VIP chính giữa cùng với 2 cổng phụ 2 là A1-8 trùng A1-1 và A2-4 trùng A2-3.

Như vậy, các cổng ở khu vực khán đài C và D thực chất là được chia ra từ các cổng phụ của khán đài B. Tương tự, các cổng bên phía khán đài A cũng được chia ra ngăn bằng hàng rào mỏng để những khán giả có vé C, D đi vào.

Nếu đem ra so sánh thì số cổng được bố trí của sân Hà Tĩnh kém xa so với sân Vinh có tới 14 cổng ra vào. Sân Thiên Trường của Nam Định thậm thậm chỉ có tới 18 cổng, riêng khán A và B mỗi bên bố trí 5 cổng, C và D có tất cả 8 cổng. Chưa kể, sân các cửa ra vào của Thiên Trường đều rất kiên cố, khó gây ra lộn xộn khi khán giả vào sân.

Lực lượng an ninh nỗ lực không cho người hâm mộ tràn vào sân

Bên cạnh đó, những cánh cửa cổng ra vào sân Hà Tĩnh được xây dựng tạo cảm giác không chắc chắn. Như ở cửa chính khán đài B, cửa mở ra rồi sẽ khó đóng lại nếu quá đông, khác với đa số các sân bóng khác là cửa phải đóng từ trong ra ngoài.

Theo báo cáo, sân Hà Tĩnh có sức chứa là 20.000 chỗ ngồi, nhưng thực chất hiện trạng chỉ có 15.000 chỗ. Xét về diện tích sân Hà Tĩnh không kém hơn là bao so với sân Vinh nơi có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, các khán đài được xây quá thấp nên nên số lượng chỗ ngồi hạn chế hơn Vinh. Chính vì khán đài thấp, khu vực giáp với đường pitch ít tường ngăn cao nên khán giả khi ngồi xem dễ mất tầm nhìn do những người làm công tác tổ chức phía dưới che khuất.

Khán giả dễ dàng vào sân mà không cần thang

Trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội FC, đã có không ít khán giả chọn cách leo tường rào để vào sân vì không có vé, hoặc có vé mà không vào được. Đáng nói, không cần dùng thang như sự cố ở sân Vinh trước đây, chỉ cần 2 người hỗ trợ là người còn lại có thể vượt qua tường rào một cách dễ dàng do lưới chắn mỏng, thấp.

Sân Hà Tĩnh được tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng lại với kinh phí 51 tỷ đồng. Sân được khánh thành ngày 1/7/2019 và được CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sử dụng trong giai đoạn 2 mùa giải hạng Nhất 2019. Điểm ấn tượng nhất của sân Hà Tĩnh chính là sở hữu mặt cỏ lá kim hiện đại hàng đầu V.League. Hiện tại sân Hà Tĩnh được quản lý bởi Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh còn CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đơn vị sử dụng làm sân nhà thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.