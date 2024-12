Đau lòng vụ mẹ ôm con 4 tuổi nhảy sông tự tử

Tối 22/12, lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk thông tin, lực lượng cứu hộ Công an huyện phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân vừa vớt được thi thể của 2 mẹ con nhảy cầu tự tử vào trưa cùng ngày. "Hiện Cơ quan Công an đã tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng", lãnh đạo Công an huyện thông tin.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể 2 mẹ con chị N.T.P. vào chiều 22/12.

Trước đó, vào khoảng 11h trưa cùng ngày, người dân cùng chính quyền địa phương xã Quảng Điền, huyện Krông Ana phát hiện tại khu vực sông Krông Ana đoạn chảy qua địa bàn thôn 11, xã Quảng Điền có một người phụ nữ ôm theo con trai nhảy xuống sông. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên cầu có một xe máy và hai đôi dép của phụ nữ và trẻ em.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chị N.T.P. (33 tuổi, trú tại xã Quảng Điền) cùng cậu con trai 4 tuổi đã mất tích. Ngay sau đó, các lực lượng của xã Quảng Điền cùng phối hợp lực lượng cứu hộ Công an huyện sử dụng xuồng, thuyền nhỏ và nhiều phương tiện khác để tìm kiếm.

Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của chị N.T.P. cùng cậu con trai 4 tuổi cách địa điểm nhảy xuống sông khoảng 4km. Khi thi thể của các nạn nhân được vớt lên bờ, người mẹ đang ôm chặt lấy cậu con trai.