TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tên cướp trốn truy nã 32 năm; khởi tố 2 nữ đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Bắt tên cướp trốn truy nã 32 năm

Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Ngô Thế Bình khi hắn đang lẩn trốn tại TP.HCM. Đây chính là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 100 ngày 18/8/1992 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng về tội "Cướp tài sản".

Chân dung đối tượng Ngô Thế Bình. Ảnh: Cơ quan công an. Nguồn: GĐXH

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Công an TP.Hạ Long đã tổ chức trinh sát, xác minh, thu thập được thông tin, dấu vết về nơi lẩn trốn của đối tượng Ngô Thế Bình.

Ngay sau khi thu thập được thông tin, đầu tháng 12/2024 lãnh đạo Công an TP.Hạ Long đã cử tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh tại nhiều tỉnh, thành để khoanh vùng vị trí Bình lẩn trốn.

Sau nhiều ngày kiên trì xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thế Bình đã thay đổi tên tuổi, mượn địa chỉ tại khu phố 9, phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP.HCM) của một người bạn làm để đăng ký hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, thực tế Bình lại sinh sống tại khu vực xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM - cách nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khoảng 30km).

Theo cơ quan công an, quá trình xác minh, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do Ngô Thế Bình đã thay đổi tên tuổi và thường xuyên thay đổi chỗ ở. Cùng với đó, đối tượng sống khép kín, hạn chế tối đa việc giao tiếp, quan hệ và tạo cho mình nhiều vỏ bọc khác nhau để trốn tránh cơ quan công an.

Bằng sự quyết tâm, mưu trí của các trinh sát, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc B bắt giữ đối tượng Ngô Thế Bình tại ấp 25, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), chấm dứt chuỗi ngày dài hơn 32 năm lẩn trốn truy nã của đối tượng Bình.

Hiện Công an TP.Hạ Long đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 2 nữ đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Ngày 19/12 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Thị Linh Giang (SN 1991, trú tại cụm 3, thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) và Phạm Thị Vân (SN 1984, trú tại tổ 2, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” (trẻ sơ sinh).

Phạm Thị Vân (bên trái) và Nguyễn Thị Linh Giang. Nguồn: CAND

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Quá trình đấu tranh, các đối tương khai nhận để hợp thức hóa việc mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi đã móc nối với đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đặt mua giấy chứng sinh giả nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhận con nuôi và đăng ký khai sinh cho các cháu bé bị mua bán.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

U50 bị bắt quả tang bán dâm 500 nghìn đồng/lần

Ngày 22/12, lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng chuyên tổ chức hoạt động mại dâm tinh vi trong khách sạn để điều tra về các hành vi "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm".

Đó là Nguyễn Thị Thanh Thanh (55 tuổi) trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột và 2 chị em ruột là Lang Thị Lựu (43 tuổi) và Lang Thị Thưởng (34 tuổi, cùng trú tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Ngày 20/12, Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng PC06 (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã kiểm tra, bắt quả tang 2 chị em gái ruột đang có hành vi bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2024, chị em Lựu vào Đắk Lắk và đến khách sạn Elisa ở phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột gặp Thanh là quản lý khách sạn.

Tại đây, 2 chị em Lựu giới thiệu là gái bán dâm và đặt vấn đề muốn thuê phòng ở cố định để hoạt động bán dâm. Khi có khách liên hệ mua dâm thì Lựu và Thưởng sẽ nói đến khách sạn Elisa thuê phòng để thực hiện hành vi mua, bán dâm nhằm tăng doanh thu cho khách sạn.

Nghe vậy, Thanh liền đồng ý và cho cả hai thuê 1 phòng với giá 120 nghìn đồng đồng/1 ngày để hoạt động bán dâm.

Khoảng tháng 6/2024, lần lượt có thêm 2 cô gái khác cũng đến gặp Thanh đặt vấn đề thuê phòng ở cố định để hoạt động bán dâm và Thanh đều đồng ý.

Quá trình hoạt động, các gái bán dâm sẽ thu của khách từ 300 đến 500 nghìn đồng mỗi lần mua dâm và qua đêm từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

Riêng Thanh sẽ thu của khách từ 100 đến 150 nghìn đồng tiền thuê phòng. Ngoài việc trực tiếp bán dâm, khi có đông khách nam đến mua dâm thì chị em Lựu sẽ môi giới cho các cô gái khác bán dâm cho khách.

Đến khoảng 15 giờ ngày 20/12, khi 2 chị em Lựu và 1 cô gái khác đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại 3 phòng của khách sạn trên thì bị lực lượng Công an TP.Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng PC06 (Công an tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra, bắt quả tang.

Công ty phân phối thuốc lá gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của Nhà nước

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3-Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (sinh năm 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (sinh năm 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (sinh năm 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty).

Theo cáo trạng, năm 1998, Mại Thị Thanh Thủy thành lập Công ty Tài Thắng với ngành nghề chính là bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào.

Đến năm 2009, Mai Thị Thanh Thủy tiếp tục thành lập Công ty Tuấn Phát cũng bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào, do Lê Tuấn Tú (con trai Thủy) làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Dù công ty là hai pháp nhân độc lập nhưng thực tế đều do Mai Thị Thanh Thủy chỉ đạo hoạt động.

Tú hỗ trợ Thủy điều hành hai công ty (không tách bạch việc Thủy chỉ đạo điều hành Công ty Tài Thắng, Tú chỉ đạo điều hành Công ty Tuấn Phát); cùng sử dụng chung bộ máy nhân sự gồm kế toán, thủ quỹ, nhân viên kinh doanh, lái xe... và có cùng trụ sở (số 45 Nguyễn Siêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ năm 2017 đến tháng 9/2023, Mai Thị Thanh Thủy đã sử dụng hai pháp nhân công ty nêu trên để ký các hợp đồng làm nhà phân phối cấp 1 và phân phối độc quyền khoảng 30 nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá (Sài Gòn vàng, bạc, xanh; Du lịch; Thăng Long...).

Quá trình kinh doanh, với mục đích sử dụng số tiền lợi nhuận từ bán hàng vào công việc cá nhân và các hoạt động khác của hai công ty nhưng không có tài liệu, chứng từ để hạch toán chi phí, Thủy đã lợi dụng vị trí là nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối độc quyền để thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải đồng ý việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán thực tế, sau đó chuyển lại số tiền chênh lệch ngoài hóa đơn cho Thủy.

Do muốn mua được các sản phẩm thuốc lá từ Công ty Tài Thẳng, Công ty Tuấn Phát để kinh doanh nên 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã đồng ý thực hiện theo yêu cầu, thỏa thuận của Thủy.

Hằng năm, Thủy và con trai là Lê Tuấn Tú sử dụng pháp nhân hai công ty ký các hợp đồng nguyên tắc bán sản phẩm thuốc lá cho khách hàng nhưng không ghi giá bán hàng hóa. Việc xác định giá bán hàng được căn cứ vào đơn hàng tại các thời điểm giao hàng cụ thể.

Mỗi lần khách hàng có nhu cầu mua hàng, Thủy và Tú trực tiếp trao đổi hoặc giao cho Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Phương liên hệ, thông báo với khách hàng giá bán thực tế, giá ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng (thấp hơn giá bán thực tế 5%-12%). Số tiền để ngoài hóa đơn đối với từng khách hàng cụ thể đều do Thủy và Tú quyết định.

Viện kiểm sát kết luận Thủy đã sử dụng pháp nhân hai công ty để thỏa thuận yêu cầu 51 khách hàng doanh nghiệp và 80 khách hàng cá nhân tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc xác nhận thông tin, số liệu trên hóa đơn giá trị gia tăng không phản ánh đúng giá trị giao dịch thực tế, sau đó chỉ đạo nhân viên không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 195 tỷ đồng.

Trong đó, Tú có vai trò giúp sức cho Thủy trong việc liên hệ, thỏa thuận với khách hàng và chỉ đạo, điều hành hoạt động 2 công ty.

Ba bị cáo còn lại là đồng phạm với Thủy trong việc thỏa thuận với khách hàng, hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế không phản ánh đúng tài sản của đơn vị kế toán, để ngoài sổ sách kế toán trên 195 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 47 tỷ đồng.

Đối với nhóm 131 khách hàng (51 doanh nghiệp và 80 cá nhân) mua thuốc lá của Thủy, cơ quan tố tụng xác định: để phục vụ hoạt động kinh doanh, các khách hàng phải đồng ý, thực hiện trả tiền ngoài hóa đơn theo yêu cầu của Thủy, là hành vi giúp sức cho Thủy thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, do khách hàng không còn lưu giữ tài liệu hoặc có lưu giữ nhưng không đầy đủ (trong việc chi tiền ngoài hóa đơn); việc theo dõi tiền ngoài hóa đơn trên sổ sách nội bộ của hai công ty không thể xác định được chính xác từng khách hàng trả bao nhiêu tiền ngoài hóa đơn.

Đồng thời, kết quả điều tra đến nay không có căn cứ xác định thiệt hại về thuế của từng khách hàng gây ra.

Do vậy, Cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng này.

Tìm thấy thi thể hai mẹ con ôm chặt nhau nghi nhảy cầu

Chiều 22/12, lực lượng chức năng ở tỉnh Đắk Lắk đã trục vớt thi thể hai mẹ con dưới sông Krông Ana. Thời điểm trục vớt, hai thi thể ôm chặt lấy nhau.

Lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền để tổ chức tìm kiếm. Nguồn: TPO

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 21/12, lực lượng chức năng xã Quảng Điền nhận thông tin có trường hợp nghi nhảy cầu tự tử tại sông Krông Ana (đoạn qua thôn 11, xã Quảng Điền).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên cầu có một xe máy và hai đôi dép của phụ nữ và trẻ em.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định chị N.T.P. (33 tuổi, trú xã Quảng Điền) cùng con trai 4 tuổi đã mất tích.

Ngay sau đó, các lực lượng của xã Quảng Điền cùng phối hợp, sử dụng xuồng, thuyền nhỏ và nhiều phương tiện khác để tìm kiếm.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút chiều 22/12, các thi thể hai mẹ con được tìm thấy, cách điểm nghi nhảy cầu khoảng 4km.