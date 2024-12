Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người bị thương ở Khánh Hòa

Vào khoảng 6h ngày 22/12, tại Quốc lộ 1, thuộc thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Thông tin ban đầu từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Cam Ranh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô 47C-230.23 do Phan Như Vũ (36 tuổi, trú xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc tông vào đuôi xe ô tô 79C-024.53 do Nguyễn Ngọc Vân (26 tuổi, trú huyện Diên Khánh) điều khiển đang lưu thông cùng chiều khiến xe ô tô 79C-024.53 lao về phía trước sang phần đường ngược chiều va chạm với xe ô tô 62H-044.52 do Nguyễn Hoàng Anh (41 tuổi,m trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Xe máy bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công Tâm

Sau khi va chạm với xe 79C-024.53, xe 47C-230.23 tiếp tục lao vào lề đường tông vào bà Thái Thị L. (trú ở huyện Cam Lâm) và bà Trịnh Thị Ng. (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm). Sau đó tiếp tục lao vào nhà kho của ông Võ Huy Hiếu xã Suối Cát làm đổ sập nhà kho và hư hỏng xe ôtô 79A-413.79 của ông Hiếu đang đỗ bên trong.

Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông ở Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gồm tài xế Nguyễn Hoàng Anh, bà Thái Thị L. và bà Trịnh Thị Ng. Tại hiện trường vụ tai nạn khiến 4 ô tô và 3 xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.