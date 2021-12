Đi lễ chùa đầu năm: Chùa Hà - Cầu tình duyên

Đây là địa điểm ưa thích của các Fa hay các cô nàng - anh chàng đến tuổi cập kê hoặc của các ông bố bà mẹ đã có con đến tuổi dựng vợ gả chồng. Chùa Hà xưa nay nổi tiếng là nơi linh thiêng để cầu tình duyên nằm ở phố Chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây chính là địa điểm làng Vòng với món cốm làng Vòng nổi tiếng xưa kia.

Đi lễ chùa đầu năm và cầu duyên tại chùa Hà. Ảnh: Thanh Tùng.

Tương truyền, ai chưa có duyên đến đây cầu rất linh nghiệm nhưng nếu duyên đến rồi mà cầu hoặc 2 người yêu nhau đi cùng tới chùa Hà cầu duyên thì sẽ tan đàn xẻ nghé. Nên thời điểm đầu năm, ra Giêng rất nhiều người đến đây khấn cầu để mong cầu được một mối duyên lành cho mình. Bên cạnh đó cũng có nhiều người đến để cắt duyên hay đuổi duyên đi. Nếu bạn chưa biết đi lễ chùa đầu năm ở chùa nào Hà Nội để cầu duyên thì giờ đã có địa chỉ cực thiêng cho bạn nhé!

Đi lễ chùa đầu năm: Phủ Tây Hồ - cầu tài lộc

Vào dịp đầu năm mới phủ Tây Hồ lúc nào cũng nườm nượp khách hành hương, du xuân đủ mội tầng lớp và lứa tuổi vì đây là nơi cầu tài lộc nổi tiếng linh thiêng trong hệ thống đình chùa hà nội. Khách thập phương từ khắp nơi cũng dành thời gian tới đây thắp hương cầu khấn.

Phủ Tây Hồ thu hút rất đông du khách đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Nguyệt Yên.

Phủ Tây Hồ nằm ở phía đông của Hồ Tây, trên một bán đảo nhô ra giữa lòng hồ, ngày trước là 1 làng cổ của kinh thành thăng long. Người ta thường đến phủ Tây Hồ cùng với đền thờ bà chúa Liễu Hạnh và đền bà chúa Kho để cầu xin may mắn, thưởng ngoạn cảnh đẹp. Nếu bạn chưa biết đầu năm đi lễ chùa nào ở Hà Nội cầu tài lộc thì không thể không đến Phủ Tây Hồ.

Đi lễ chùa đầu năm: Chùa Kim Liên



Chùa Kim Liên là một quần thể kiến trúc lớn có phong cảnh đẹp, lưu trữ nhiều nét văn hóa dân tộc nằm trên phường Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội. Chùa Kim Liên là một trong những chùa thiêng được người tin Phật thường xuyên đến dâng hương lễ bái. Ngôi chùa này được xây dựng từ thế kỉ XVII, như một bông xen vàng thanh tao, cao quý khoe sắc đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát giữa lòng Hà Nội.

Chùa Kim Liên - điểm đến không thể bỏ qua cho dịp đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Trà My.

Chùa được đánh giá là một trong 10 di tích kiến trúc cổ đặc sắc nhất ở nước ta (theo cuốn Văn hóa Việt Nam tổng hợp 1989-1995, Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương, Hà Nội năm 1989).

Đi lễ chùa đầu năm: Quốc Tử Giám - xin chữ Tại Văn Miếu

Địa chỉ cuối cùng cho câu hỏi đầu năm đi lễ chùa nào ở Hà nội là Quốc Tử Giám - Văn Miếu. Vào đầu năm những người muốn công danh, đỗ đạt thường đến đây xin chữ. Có cả những người xin chữ tài lộc hay tình duyên. Xin chữ là một tập tục đẹp trong truyền thống văn hóa và quan niệm hiếu họ của người Việt.

Quốc Tử Giám - Văn Miếu địa điểm xin chữ của người Hà Nội dịp đầu năm. Ảnh: di tích Văn Miếu.

Trên đây là các chùa đầu năm bạn lên đi lễ ở Hà Nội dịp Tết Nhâm Dần sắp tới. Trải qua một năm dài và nhiều khó khăn bởi tác động của đại dịch, đi lễ chùa đầu năm sẽ giúp bạn tìm lại cảm giác thư thái, bình an trong tâm hồn trong những ngày đầu năm mới. Những ý niệm đẹp cùng lời khấn cầu an cũng sẽ giúp bạn và những người thân bước sang một năm mới với niềm tin, sức sống và hy vọng vào những điều tốt đẹp, an vui.