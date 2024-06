Đấu thầu thiết bị tại Bạc Liêu: Nhóm doanh nghiệp đóng vai đối thủ cạnh tranh để "thông" thầu

"Thông" thầu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trọng Bằng (sinh năm 1981, ngụ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) và Đỗ Mạnh (sinh năm 1983, ngụ xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Lê Trọng Bằng và Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt "công ty ma" sau đó tham gia đấu thầu Hệ thống thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.

Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra xác định Bằng và Mạnh đã có hành vi thỏa thuận nhằm thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Lê Trọng Bằng và Đỗ Mạnh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quết địnhkhởi tố, bắt bị tạm giam bị can Lê Trọng Bằng. Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, năm 2017 Sở Y tế Bạc Liêu có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 32 thuộc dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Trong đó, các mặt hàng mua sắm gồm Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tần, hệ thống nội soi tán sỏi tụy mật ngược dòng (ERCP), máy rửa ống soi.

Nhà thầu trúng thầu tại gói số 32 là Liên danh Công ty CP Đầu tư thương mại T&C Hà Nội – Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị Y tế T.D với giá trúng thầu hơn 48 tỷ đồng, chỉ thấp hơn giá dự toán khoảng 35 triệu đồng.

Danh sách thiết bị mua sắm của Gói thầu số 32. Ảnh chụp màn hình.

Trong đó, một trong hai liên danh nhà thầu là Công ty CP Đầu tư thương mại T&C Hà Nội có người đại diện là ông Lê Trọng Bằng, trùng tên với người vừa bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố. Doanh nghiệp này thành lập tháng 7/2009, địa chỉ tại tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hiện tại, doanh nghiệp này đã thay đổi tên thành Công ty CP thiết bị kỹ thuật TC (Công ty CP TC). Ngành nghề chính của doanh nghiệp là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đối với Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghệ Hợp Phú, doanh nghiệp này có địa chỉ tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp thành lập tháng 6/2013, người đại diện pháp luật là ông Đỗ Mạnh, sinh năm 1983.

Liên tục "đóng vai" đối thủ cạnh tranh

Theo hồ sơ về đấu thầu giai đoạn 2018 đến nay, Công ty CP TC tham gia tổng cộng 70 gói, nhưng chủ yếu là các gói thầu lắp đặt thiết bị thang máy, điều hòa không khí và không có thêm gói mua sắm thiết bị y tế nào khác.

Về Công Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghệ Hợp Phú (Công ty Hợp Phú), hồ sơ cho thấy hiện doanh nghiệp này vừa tham gia đấu thầu (chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu) gói mua sắm máy X-Quang C-Arm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, giá dự toán gói thầu là gần 1,6 tỷ đồng. Đây cũng là lần quay trở lại đầu tiên của Công ty Hợp Phú sau năm 2023 không tham gia bất kỳ gói thầu sử dụng ngân sách nào.

Xa hơn, vào năm 2022 Công ty Hợp Phú tham gia 5 gói thầu và trúng được 4 gói. Trong đó gồm 2 gói mua sắm trang thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình; 1 gói cung cấp trang thiết bị lâm sàng tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh; 1 gói mua sắm máy đo huyết áp của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trước khi trải qua các năm 2020, 2021 phải nhận về kết quả "đì đẹt" vì trượt đến 10 trên 12 gói thầu tham gia. Năm 2019 là thời điểm Công ty Hợp Phú "tỏa sáng" với việc trúng toàn bộ 9 gói tham gia.

Trong đó Gói thầu thiết bị số 8 trang thiết bị cấp cứu, giá trị 5,9 tỷ đồng, do Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm Chủ đầu tư. Tại gói thầu này, Công ty CP TC xuất hiện với tư cách nhà thầu cạnh tranh, giá dự thầu của doanh nghiệp này cao hơn chỉ 25 triệu đồng so với giá trúng thầu của Công ty Hợp Phú.

Đáng chú ý, Công ty Hợp Phú và Công ty CP TC còn xuất hiện trong tư cách đối thủ cạnh tranh đến 7 lần trong các gói thầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tổng giá trị các gói thầu lên đến xấp xỉ 105 tỷ đồng. Kết quả khảo sát cho thấy Công ty Hợp Phú toàn thắng khi đối đầu.