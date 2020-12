Đầu tư 140.700 tỷ đồng, sau 10 năm nông thôn mới Đắk Lắk đi vào chiều sâu

NTM đã thành hiện thực

10 năm trước, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh Đăk Lăk chỉ mới đạt 508/2.888 tiêu chí (chiếm 17,6%), trong đó chỉ có 3 xã đạt từ 10-12 tiêu chí NTM (2%), 51 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (34%), 81 xã đạt dưới 5 tiêu chí (53%); bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 3,34 tiêu chí/xã. Nhiều xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở các huyện khó khăn, huyện biên giới chỉ đạt 1-2 tiêu chí.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, ông Ivo Sieber (thứ 2 từ trái) thăm vùng nguyên liệu quy mô lớn được xác nhận (VSA) ở xã Ea Tân, huyện Krông Năng, Đăk Lăk. Ảnh: D.H

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 28,4 triệu đồng, tăng 4,9 triệu đồng (21%) so với năm 2015. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2019 đạt 95% tăng 9,5% so với năm 2015.

Sau 10 năm thực hiện, ước tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Đăk Lăk có trên 65 xã đạt chuẩn NTM (tăng 65 xã so với năm 2011), đạt 100% so với kế hoạch đề ra; bình quân toàn tỉnh đạt 15,1 tiêu chí/xã (tăng 11,76 tiêu chí so với năm 2011) và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Dự kiến đến cuối năm 2020, ngoài TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk có thêm thị xã Buôn Hồ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đăk Lăk khẳng định: "Sau 10 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, đi vào chiều sâu và đã trở thành hiện thực. Điều kiện sống của người dân nông thôn cả về vật chất và tinh thần được nâng cao rõ rệt.

Đặc biệt, chương trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ ngày càng tích cực của người dân và cộng đồng.

Trong 10 năm, tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình là hơn 140.700 tỷ đồng, trong đó đóng góp của cộng đồng dân cư hơn 3.400 tỷ đồng (gồm đóng góp tiền mặt, hiến đất, ngày công lao động...) để xây dựng hạ tầng thiết yếu: Đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, sân thể thao, nhà văn hóa...".

Tái cơ cấu nông nghiệp là cốt lõi

Quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Đăk Lăk đã xác định việc thực hiện hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là vấn đề quan trọng, cốt lõi. Việc này sẽ trực tiếp hoàn thành nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất (từ tiêu chí số 10-13) và cũng là tiền đề, điều kiện để hoàn thành các tiêu chí khác.

Từ đó, Sở NNPTNT tỉnh Đăk Lăk đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng.

Trong đó, đặc biệt là Nghị quyết số 04, ngày 14/10/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2325, ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh ban hành phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Sau 5 năm triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp, giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản của Đăk Lăk tăng bình quân 5,64%/năm, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước. Năm 2020 giá trị toàn ngành ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 7.016 tỷ đồng (45,9%) so với năm 2015. Giá trị sản xuất bình quân đạt 112 triệu đồng/ha, cao gấp 1,37 lần so với năm 2015.

Ông Nguyễn Hoài Dương cho biết: "Ngành nông nghiệp của tỉnh sau đề án tái cơ cấu đã thực sự trở thành cơ sở cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Đến nay, nông nghiệp Đăk Lăk phát triển khá toàn diện, có những đột phá trong một số lĩnh vực; từng bước hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, tạo nguồn thu nhập và nâng cao dần đời sống vật chất cho nông dân, góp phần quan trọng trong đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định chính trị, xã hội".