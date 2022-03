Đi đầu trong mô hình trồng chuối xiêm cấy mô trên địa bàn phường anh Lê Văn Tâm, khu vực 5, phường Lái Hiếu (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Trồng chuối xiêm cấy mô có ưu điểm là các cây đồng đều, ra buồng gần như cùng thời điểm, năng suất, chất lượng chuối xiêm cẩy mô cũng cao hơn chuối thường. Vườn chuối xiêm cấy mô tại gia đình anh Tâm, phường Lái Hiếu, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Năm 2018, anh Tâm đã mạnh dạn lên 2.000 m2 đất trồng mía sang trồng chuối xiêm cấy mô. Sau khi trồng chuối được 1 năm, với 2.000 m2 đất trồng chuối của anh đã bắt đầu cho thu hoạch.

Nhờ cây chuối xiêm cấy mô cho năng suất cao lại bán được giá, bình quân mỗi năm anh có thu nhập từ bán chuối hơn 20 triệu đồng.

Anh Lê Văn Tâm cho biết: “Một quày chuối xiêm cấy mô bình quân từ 6-7 nải. Cái này cũng là do tôi chủ động cắt bỏ bớt để nuôi trái cho tốt, nếu để trổ hết thì sợ cây không đủ sức để giữ buồng chuối...", anh Tâm cho biết.

Theo anh Tâm, sau hơn 1 năm trồng, nữa tháng là anh đi đốn các buồng chuối một lần, còn bắp chuối thì 2 ngày bẻ một lần.

Thu nhập bình quân một tháng của gia đình anh Tâm từ vườn chuối xiêm cấy mô trên dưới 2 triệu đồng, tùy giá cả thị trường. "Tôi thấy trồng giống chuối xiêm cấy mô này hiệu quả hơn trồng mía lúc trước rất nhiều”, anh Tâm khẳng định.

Anh nói thêm: “Cây chuối xiêm cấy mô đã thể hiện những ưu điểm vượt trội hơn so với giống chuối truyền thống như: lớn nhanh, kháng sâu bệnh tốt, cây cho trái to và năng suất cao hơn gấp rưỡi so với chuối thường tại địa phương....".

Giá chuối xiêm cấy mô cũng được thương lái thu mua cao hơn so với chuối thường bởi trái đẹp hơn. Qua 3 năm trồng chuối xiêm cấy mô, anh Tâm khẳng định rằng, giống chuối xiêm cấy mô cho hiệu quả, năng suất, chất lượng khá cao, đây cũng là mô hình góp phần phần làm tăng thu nhập kinh tế cho hộ trên địa bàn phương.