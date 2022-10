Đây là lý do Siêu Thanh (ST8) báo lãi 9 tháng tăng 25,6 lần lên hơn 200 tỷ đồng

Công ty CP Siêu Thanh (HoSE: ST8) - doanh nghiệp chuyên phân phối thiết bị văn phòng, xe hơi và máy điều hòa - đã báo cáo tài chính riêng quý III/2022 với doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ lên 2,9 tỷ đồng; do giá vốn bán hàng không ghi nhận nên lợi gộp kỳ này đạt 2,9 tỷ, tăng 56% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 57,5% lên gần 2 tỷ đồng, chi phí cho hoạt động này giảm 55% xuống hơn 1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9% lên hơn 700 triệu đồng.

Kết quả, ST8 báo lãi 2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 115,6 triệu đồng.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của Siêu Thanh. Ảnh chụp màn hình.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Siêu Thanh đạt 313 tỷ đồng, tăng 47,6 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng, tăng 25,6 lần so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, công ty cho biết, doanh thu tăng 0,49 tỷ đồng so với cùng kỳ là do chinh sách giảm giá doanh thu cho thuê trong mùa Covid cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính tăng 57,5% do dòng tiền nhiều hơn cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm đáng kể với 55% do giảm khoản trích lập dự phòng tài chính cho công ty con.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Siêu Thanh đạt 276,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó toàn bộ là tài sản ngắn hạn. Trữ tiền tăng 30,6% lên 71,4 tỷ đồng; xuất hiện khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với gần 170 tỷ đồng; phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng tăng 5,4 lần lên 34,5 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, tài sản cố định không còn ghi nhận trong kỳ này. Trước đó, BCTC quý II của công ty, Siêu Thanh cũng ghi nhận khoản lãi đột biến với hơn 200 tỷ đồng, nhưng phần lớn không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, mà chủ yếu xuất phát từ việc bán tài sản cố định. Trong quý II, Siêu Thanh ghi nhận 292 tỷ đồng từ lợi nhuận thanh lý tài sản cố định, nhưng phải đóng gần 53 tỷ đồng tiền thuế.

Về nguồn vốn, tính đến cuối quý III, nợ phải trả của ST8 giảm 14% xuống hơn 9 tỷ đồng; nợ ngắn hạn giảm 25% xuống 4,5 tỷ đồng.

Trước đó, Siêu Thanh đã chuyển giao quyền sử dụng khu đất rộng 134m2 có địa chỉ tại tại 47 Trần Hưng Đạo, thành phố Vũng Tàu cho Thiết bị văn phòng Siêu Thanh với giá 12,8 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị này chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất 161F Dạ Nam rộng 4.892,1 m2 cho ông Võ Tấn Tịnh với giá 299,9 tỷ đồng, đã bao gồm thuế.

Cũng liên quan đến Siêu Thanh, công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 18/11/2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu ST8 giảm sàn xuống 8.480 đồng/cp. Đây là mức thấp nhất của ST8 trong vòng 3 tháng qua.